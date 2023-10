DJ MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa

Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

TAGESTHEMA

Der Iran hat Israel eindringlich vor einem Einmarsch in den Gazastreifen gewarnt. Sollte Israel seine "Angriffe auf die wehrlose Bevölkerung des Gazastreifens fortsetzen", könne niemand dafür garantieren, dass der Konflikt sich nicht ausweite, sagte Außenminister Hossein Amir-Abdollahian. Die USA befürchten nach Angaben des Weißen Hauses eine Eskalation des Krieges zwischen Israel und der Hamas sowie ein direktes Eingreifen des Iran. Der Nationale Sicherheitsberater des Weißen Hauses, Jake Sullivan, sprach im US-Sender CBS am Sonntag über eine mögliche neue Front an der Grenze zwischen Israel und dem Libanon und fügte hinzu: "Wir können nicht ausschließen, dass Iran sich auf irgendeine Weise direkt einmischen wird." Man müsse sich auf alle möglichen Eventualitäten vorbereiten, sagte Sullivan weiter. UN-Generalsekretär António Guterres hat von der Hamas eine Freilassung aller Geiseln und von Israel die Zulassung von Hilfslieferungen in den Gazastreifen verlangt. Der Nahe Osten stehe "am Rande des Abgrunds", warnte Guterres am Sonntag.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

Keine wichtigen Termine angekündigt

AUSBLICK KONJUNKTUR

- DE 08:00 Großhandelspreise September -US 14:30 Empire State Manufacturing Index Oktober zuvor: 1,9

ÜBERSICHT FUTURES / INDIZES

Aktuell: INDEX Stand +/- DAX-Future 15.298,00 +0,4% E-Mini-Future S&P-500 4.365,50 +0,2% E-Mini-Future Nsdq-100 15.159,50 +0,3% Nikkei-225 31.668,48 -2,0% Schanghai-Composite 3.075,61 -0,4% Hang-Seng-Index 17.729,61 -0,5% +/- Ticks Bund -Future 129,45 -30 Freitag: INDEX Schluss +/- DAX 15.186,66 -1,5% DAX-Future 15.241,00 -1,6% XDAX 15.137,21 -1,5% MDAX 24.956,39 -1,3% TecDAX 2.947,25 -2,9% EuroStoxx50 4.136,12 -1,5% Stoxx50 3.942,62 -0,8% Dow-Jones 33.670,29 +0,1% S&P-500-Index 4.327,78 -0,5% Nasdaq-Comp. 13.407,23 -1,2% EUREX zuletzt +/- Ticks Bund-Future 129,75 +93

FINANZMÄRKTE

EUROPA

Ausblick: Die europäischen Aktienmärkte werden am Montag zunächst kaum verändert erwartet. Die Risikobereitschaft der Investoren dürfte sich an der Nachrichtenlage der Entwicklungen im Nahen Osten orientieren. Nach dem Risk-Off am Freitag, dass zu Umschichtungen aus Risiko-Assets in die sicheren Häfen führte, wird zunächst mit einem abwartenden Handel gerechnet. Negative Nachrichten aus dem Nahost-Konflikt könnten den Dollar und die Ölpreise weiter stützen, so die Commonwealth Bank of Australia (CBA). Außerdem wird Fed-Chef Jerome Powell in dieser Woche eine Rede halten, merkt CBA an und fügt hinzu, dass eine Bestätigung der Botschaft "längere Zeit höhere Zinsen" die US-Anleihenrenditen auf oder über ihrem aktuellen Niveau halten und den Dollar unterstützen könnte.

Rückblick: Für Vorsicht sorgte der Krieg in Israel, wo nun offenbar eine Bodenoffensive Israels im Gaza-Streife gegen die Hamas bevorsteht und damit eine Eskalation, die auch andere Staaten wie den Ölförderstaat Iran, einen Unterstützer der Hamas, mit hineinziehen könnte. Insbesondere auch mit Blick auf das Wochenende gingen die Akteure daher auf Nummer sicher und verkauften. Starke Quartalszahlen der US-Banken JP Morgan, Citigroup und Wells Fargo kamen dagegen nicht an. Unter Druck standen Aktien aus der Windenergiebranche, nachdem New York Preiserhöhungen für Strom aus Offshore-Parks abgelehnt hatte. Betroffen ist davon vor allem die dänische Orsted, deren Kurs um 9,4 Prozent einbrach. Siemens Energy gaben um 3,4 Prozent. Beide Unternehmen halten laut Citi enge Beziehungen, gleichwohl seien die potenziellen Folgen für Siemens Energy schwer zu schätzen. Für Encavis ging es um 2,7 Prozent nach unten, für den Energiekontor um 2,2 Prozent, für Vestas um 0,4 Prozent und für Nordex um 1,5 Prozent. Novo Nordisk schlossen nach einem erhöhten Ausblick 0,9 Prozent höher.

DAX/MDAX/SDAX/TECDAX

Schwach - Maßgeblich belastet wurde der DAX vom Kurseinbruch der Sartorius-Aktie. Sie sackte um 13,3 Prozent ab. In ihrem Sog gaben auch Branchenwerte wie Qiagen (-3,1%), Merck (-3,1%) und Evotec (-5,0%) kräftig nach. Sartorius hatte nicht nur schwache Drittquartalszahlen präsentiert, sondern auch die Prognose für das Jahr 2023 gesenkt. Morphosys gewannen 3,1 Prozent, gestützt von einer Kaufempfehlung durch Morgan Stanley. Kion (-1,1%) profitierten nur kurz und auch nur moderat davon, dass das Unternehmen den Ausblick erhöhte. Eine Erhöhung war einerseits weitgehend am Markt schon erwartet worden, dazu bemerkte Citi, dass die Auftragslage unter Konsens liege. Alstria Office stiegen um 13,2 Prozent. Die Aktionäre sollen in den Genuss einer Sonderdividende kommen in Höhe von 250 Millionen Euro. Zudem ist Alstria Office nun zuversichtlicher für das Gesamtjahr.

XETRA-NACHBÖRSE

Hawesko wurden beim Broker Lang & Schwarz gut 1,5 Prozent tiefer gestellt worden. Der Weinhändler hatte am Abend seine Prognose für das Gesamtjahr gesenkt. Im dritten Quartal schrieb Hawesko zudem wegen einer Abschreibung rote Zahlen.

USA - AKTIEN

Leichter - "Anleger bringen ihre Schäfchen ins Trockene und realisieren die Wochengewinne. Die Furcht, dass am Wochenende eine Invasion Israels in Gaza bevorstehen könnte, erhöht die Unsicherheit und könnte eine Ausweitung der Verluste am Montag mit sich bringen", so IG-Marktexperte Salah-Eddine Bouhmidi. Bremsend wirkte auch, dass sich die Stimmung der US-Verbraucher im Oktober eingetrübt hat - und zwar stärker als erwartet. Überzeugende Quartalszahlen der großen US-Banken JP Morgan, Citigroup und Wells Fargo bescherten deren Aktien zwar Kursgewinne, stützten in der Breite aber kaum. JP Morgan profitierte von höheren Zinsen und einer geringeren Risikovorsorge. Die Bank steigerte den Gewinn kräftig auf netto 13,2 Milliarden Dollar und übertraf die Markterwartung. Die Aktie gewann 1,5 Prozent. Auch Wells Fargo (+3,1%) verbesserte den Gewinn deutlich auf 5,77 Milliarden Dollar. Die Citigroup (-0,2%) konnte ihren Gewinn dank höherer Zinsen und trotz gestiegener Kosten leicht auf 3,54 Milliarden Dollar steigern. Analysten hatten mit einem deutlichen Gewinnrückgang gerechnet. Alle drei Bankaktien hatten im frühen Verlauf noch größere Gewinne aufgewiesen. Dem Abwärtstrend entziehen konnten sich Aktien aus dem Ölsektor, ihr Subindex gewann 2,3 Prozent. Treiber waren die stark steigenden Ölpreise. Unitedhealth (+2,6%) verdiente im dritten Quartal mit 5,8 Milliarden Dollar mehr als von Analysten erwartet und hob die Prognose für das Gesamtjahr erneut an. Weiter abwärts ging es mit der Birkenstock-Aktie, diesmal um 3,1 Prozent auf 36,38 Dollar.

US-ANLEIHEN

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 5,04 -3,4 5,07 61,7 5 Jahre 4,64 -5,4 4,69 64,1 7 Jahre 4,65 -7,3 4,73 68,3 10 Jahre 4,63 -7,3 4,70 74,7 30 Jahre 4,77 -8,6 4,86 80,1

Die Renditen sanken nach dem massiven Anstieg am Vortag, stützten den Aktienmarkt aber nicht. Denn sie sanken vor allem deswegen, weil Anleihen angesichts der Lage in Israel in ihrer Funktion als sicherer Hafen gekauft wurden.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % 0:00 Fr, 17:20 % YTD EUR/USD 1,0527 +0,0% 1,0522 1,0503 -1,7% EUR/JPY 157,25 -0,0% 157,26 157,16 +12,0% EUR/CHF 0,9488 +0,0% 0,9487 0,9499 -4,1% EUR/GBP 0,8655 -0,1% 0,8663 0,8651 -2,2% USD/JPY 149,40 -0,0% 149,45 149,63 +13,9% GBP/USD 1,2163 +0,1% 1,2147 1,2141 +0,6% USD/CNH 7,3124 +0,0% 7,3110 7,3098 +5,6% Bitcoin BTC/USD 27.748,39 +2,1% 27.189,63 26.758,54 +67,2% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Der Dollar zeigte sich trotz der sinkenden US-Zinsen stabil, der Euro kostete zuletzt 1,0514 Dollar. Auch der Dollar war als sicherer Hafen gesucht.

++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL / GAS

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 87,78 87,69 +0,1% +0,09 +12,8% Brent/ICE 90,91 90,89 +0,0% +0,02 +11,2% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Die Ölpreise stiegen massiv um 5,7 Prozent. Hintergrund waren Befürchtungen vor einer Ausweitung des Krieges in Israel, beispielsweise auf den Iran, einen Unterstützer der Hamas. In der Folge könnte dadurch das Ölangebot aus der Region negativ beeinträchtigt werden, hieß es. Dazu verhängten die USA erstmals Sanktionen gegen zwei Öltanker und ihre Eigner, weil sie russisches Rohöl über der westlichen Preisobergrenze von 60 Dollar pro Barrel transportiert hatten. Im asiatischen Handel am Montag behaupten die Ölpreise ihre Aufschläge.

