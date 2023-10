SINGAPUR (dpa-AFX) - Die Ölpreise sind am Montag stabil in die neue Woche gestartet. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Dezember 90,96 US-Dollar. Das waren sieben Cent mehr als am Freitag. Der Preis für ein Fass der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) zur November-Lieferung stieg ebenfalls geringfügig auf 87,75 Dollar.

Die Stimmung am Erdölmarkt ist angespannt, wie die kräftigen Preisschwankungen von vergangener Woche zeigten. Von ihren mehrmonatigen Höchstständen, die Ende September markiert wurden, sind die Preise zwar noch etwas entfernt. Allerdings ging die Entwicklung zuletzt nach oben. Hintergrund ist der Konflikt zwischen der Hamas und Israel, von dem Gefahren für die gesamte ölreiche Region des Nahen Ostens ausgehen.

Eine Ausweitung der Auseinandersetzung gilt nach wie vor als großes Risiko. Über das Wochenende gab es insbesondere seitens der USA diplomatische Bemühungen, mit denen der Konflikt eingedämmt werden soll. Israel will die im Gazastreifen herrschende Hamas zerstören, die bei dem Terrorüberfall vor rund einer Woche mehr als 1300 Menschen getötet und mehr als 3600 Menschen verletzt hatte. Es wird eine Bodenoffensive der israelischen Armee erwartet./bgf/stk