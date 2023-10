The following instruments on XETRA do have their last trading day on 16.10.2023

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 16.10.2023



ISIN Name

DE000HLB3QV1 LB.HESS.THR.CARRARA10K/23

DE000DK0NSH2 DEKA STUFENZINS ANL 17/23

CH0502393371 CBQ FIN. 19/23 MTN

XS1891571348 CHINA, VOLKSREP. 18/23

US459058KD44 WORLD BK 21/28 FLR

DE000A30VUD0 KRED.F.WIED.22/23 MTN

XS2245488262 FANTASIA GRP 20/23

US500769JH85 KRED.F.WIED.V.20/2023 DL

XS2243983520 ALD 20/23 MTN

XS1699845068 UTD OV. BK 17/UND.FLR MTN

