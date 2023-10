Bernd Wünsche (Gurupress.de) - Rheinmetall hat nun als Rüstungsunternehmen in der vergangenen Woche einen Aufschlag in Höhe von mehr als 15 % geschafft. Der Richtung nach ist dies durch den neuen Krieg im Nahen Osten nicht verwunderlich. Die Stimmung eskaliert. Rheinmetall konnte am Freitag noch einen Aufschlag in Höhe von etwa 0,2 % verbuchen. Das reicht noch nicht, um den höchsten Kurs aller Zeiten zu erreichen. Aber fast! Rheinmetall: Es ...

Den vollständigen Artikel lesen ...