NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat UBS von "Sector Perform" auf "Outperform" hochgestuft und das Kursziel von 20 auf 30 Franken angehoben. Nach der Credit-Suisse-Übernahme lichte sich der Nebel um die Schweizer Großbank, titelte Analystin Anke Reingen in einer am Montag vorliegenden Studie. Die Expertin zeigte sich beruhigt vom tieferen Einblick in einige Bereiche. Die UBS werde in ihrem nächsten Strategie-Update, das für Februar erwartet wird, weitere Einzelheiten bekannt geben. Reingen erhöhte ihre Prognose für die Kapitalrendite (ROTE) deutlich./edh/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 15.10.2023 / 17:48 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.10.2023 / 00:45 / EDT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: CH0244767585

Top 3 Energie-Dividendenaktien Im neuen Energieboom von kontinuierlichen Erträgen profitieren. Wir zeigen hier, von welche drei Aktien Sie profitieren können. Hier klicken