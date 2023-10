Kurz vor Handelsende am Freitag meldete die KION Group vorläufige Zahlen zum 3. Quartal und hob den 2023er-Gewinn- und Margenausblick an. Die Aktie schwankte, reagierte aber am Ende kaum. Wird der Befreiungsschlag heute nachgeholt und wenn ja - in welche Richtung?

