Syngenta Seedcare verstärkt ihren Fokus auf Biologicals und baut ihre Führungsposition in der Saatgutbehandlung mit der Eröffnung ihres ersten Servicezentrums für biologische Lösungen im Seedcare Institute in Maintal, Deutschland, aus.

Das mit modernsten Technologien ausgestattete Zentrum ist auf die wachsende Nachfrage nach biologischen Saatgutbehandlungslösungen in der EU ausgerichtet und bietet seinen Kunden einen erstklassigen Service und Anwendungsunterstützung. Syngenta Seedcare betreibt derzeit 18 Seedcare Institute mit mehr als 120 Experten auf der ganzen Welt. Weitere biologische Servicezentren sollen in Zukunft das bestehende Netzwerk an Seedcare Instituten ergänzen.

Biologische Lösungen für die Saatgutbehandlung sorgen für ein gesundes Wachstum der Pflanzen, indem sie diese vor Krankheiten und Schädlingen schützen und die Aufnahme von Nährstoffen verbessern und zwar von Anfang an. Es werden dabei nur sehr geringe Mengen eingesetzt, um das Saatgut zu ummanteln, die Bodengesundheit zu verbessern und die Artenvielfalt und die Umwelt zu schützen. Die Anwendung lebender Organismen kann neue Herausforderungen für die Entwicklung biologischer Lösungen zur Saatgutbehandlung mit sich bringen. Faktoren wie die biologische Verträglichkeit oder die Überlebensfähigkeit am Saatgut müssen berücksichtigt werden.

"Unsere Führungsrolle bei biologischen Innovationen auch in der Saatgutbehandlung beruht auf unserem Anspruch, unser Dienstleistungsangebot ständig zu verbessern und anzupassen", sagte Jonathan Brown, Global Head Seedcare. "Dieses neue Servicezentrum für biologische Produkte ermöglicht den erfolgreichen Einsatz von biologischen Lösungen in der Saatgutbehandlung durch den Austausch von praktischem Wissen und ausgewählter Ressourcen. Als bevorzugter Partner der Branche freuen wir uns darauf, neue Lösungen auf den Weg zu bringen."

Die Geschäftsführerin Dr. Anja Pires, Syngenta Deutschland ergänzt: "Wir sind stolz auf dieses Investment, und dass wir am Standort Deutschland mit unserem neuen Biologicals Servicezentrum starten können. Durch die vertrauensvolle und enge Zusammenarbeit mit unseren Kunden wissen wir, wie wertvoll und wichtig ein qualitativ hochwertiger Service ist gerade im Hinblick auf neue Themenfelder wie Biologicals."

Syngenta Seedcare bietet ein breites Portfolio an biologischen Saatgutbehandlungslösungen an, darunter die EPIVIO-Produktreihe. Dies sind Biostimulanzien, die Pflanzen insbesondere unter abiotischen Stressbedingungen dabei unterstützen, sich schnell und gleichmäßig zu entwickeln. Des Weiteren ATUVA zur Förderung der Nährstoffausnutzung bei Sojabohnen und Leguminosen sowie Produkte aus der NUELLO-Familie, die dabei unterstützen, Nährstoffe in der Rhizosphäre zu fixieren und die Pflanzenverfügbarkeit zu beschleunigen.

Das Servicezentrum für biologische Produkte in Maintal bietet darüber hinaus spezielles Fachwissen zur Unterstützung der Anwendung neuer biologischer Saatgutbehandlungen. Dazu gehören umfassende Kompetenzen in der Mikrobiologie wie das Wissen im Umgang mit mikrobiellen Lebensgemeinschaften am Saatgut und im Gemisch mit anderen Wirkstoffen, die Fähigkeit, Tests für mikrobielle Produkte zu entwickeln, oder das Wissen über die Handhabung empfindlicher biologischer Stoffe während des gesamten Prozesses. Darüber hinaus wird Syngenta wertschöpfende Dienstleistungen anbieten, beispielsweise zur Rezepturkompatibilität, zur Messung der Überlebensfähigkeit am Saatgut, Richtlinien für die Lagerung, Handhabung und Reinigung sowie spezielle Schulungen zum richtigen Umgang mit biologischen Stoffen.

