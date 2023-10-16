Anzeige
Mehr »
Login
Montag, 16.10.2023 Börsentäglich über 12.000 News von 676 internationalen Medien
Monday-Leak! Kursbewegende News in der Pipeline?!
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Fonds
Kurs
%

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche

WKN: A1C7NP | ISIN: SG2C32962814 | Ticker-Symbol: M2L
Frankfurt
16.10.23
08:19 Uhr
1,509 Euro
-0,017
-1,14 %
Branche
Immobilien
Aktienmarkt
Singapur
1-Jahres-Chart
MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST 5-Tage-Chart
Firmen im Artikel
5-Tage-Chart
MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST
MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST Chart 1 Jahr
Unternehmen / AktienKurs%
MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST1,509-1,14 %
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.