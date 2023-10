Für den DAX ging es am Freitag mit einem deutlichen Minus von 1,6% ins Wochenende. Rückblick: Tiefroter Wochenschluss für die deutschen Blue Chips - während die Notierungen am Vortag noch auf das Wochen- und neue Oktober-Hoch bei 15.575 steigen konnten, ging es am Freitag mit deutlichen Verlusten in die Gegenrichtung. Schon mit dem Opening bei 15.400 ...

