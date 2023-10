Der DAX versucht sich zum Start in eine ereignisreiche Handelswoche an einer Stabilisierung, nachdem es am Freitag zu größeren Kursverlusten gekommen war. 30 Minuten vor dem Xetra-Start notiert er 0,1 Prozent im Plus bei 15,213 Punkten. Sorgen hinsichtlich einer Eskalation des Nahost-Konflikts und aufflammende Zinsängste hatten die Anleger zum Wochenabschluss aus den internationalen Märkten getrieben. In der neuen Handelswoche nimmt die Q3-Zahlensaison nun Fahrt auf - zur Wochenmitte veröffentlichen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...