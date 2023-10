Am deutschen Aktienmarkt zeichnet sich zum Auftakt der neuen Handelswoche ein verhaltener Start ab. Der DAX dürfte zum Auftakt mit einem Plus von 0,1 Prozent auf 15.195 weiter zulegen. Dennoch bleibt die 15.000-Punkte-Marke in bedrohlicher Nähe. Folgende Themen könnten die Kursentwicklungen am Montag zudem beeinflussen:1. Gemischte Vorgaben von der Wall Street An den US-Börsen ging es am vergangenen ...

