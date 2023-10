© Foto: picture alliance / Photoshot



Für die beginnende Berichtssaison in den USA stehen alle Ampeln auf Grün, sagt Morgan Stanley. Die Großbank rechnet mit einer Rallye im vierten Quartal. Was dafür spricht.Der US-Aktienmarkt scheint nach der Abschwächung in den vergangenen zwei Monaten für eine Erholung im vierten Quartal bereit zu sein. Die Inflation ist vorerst wohl im Griff, und von Unternehmensseite könnten auch positive Impulse kommen, sagt Andrew Slimmon, Senior Portfolio Manager für US-Aktien bei Morgan Stanley Investment Management. "Die ideale Ausgangslage für die Gewinnsaison ist ein hohes Maß an Besorgnis, wie es jetzt der Fall ist", sagt er in einem Telefoninterview mit Marketwatch. "Am schlimmsten ist es, wenn …