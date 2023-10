Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/4869/ Götz Dickert ist CEO und Gründer von Captrace, einem Anbieter von Software und Dienstleistungen für das Management von Aktien und Anlegern. Und er ist auch der Vater der elektronischen Namensaktie in Europa. Wir sprechen über ein Informatik-Studium an der Goethe Uni in Frankfurt, über einen ersten Job, der rasch an die Deutsche Börse führte, diverse selbstständige Stationen incl. Trade Sale, die dann 2016 in Captrace mündeten. Götz hat sich mit Captrace auf SRG und Shareholder ID spezialisiert und ich frage da auch viel nach, KI ist ebenso Thema wie Swift. Aber es geht auch um Österreich, die CIRA, die Number One Awards und sportliche Facetten wie Fussball (jetzt als Trainer) und ...

