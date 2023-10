DJ ÜBERBLICK am Morgen/Konjunktur, Zentralbanken, Politik

Chinas Zentralbank stellt mehr Liqudität bereit - Zinssatz unverändert

Chinas Zentralbank hat den Banken mehr Liquidität bereitgestellt. Die People's Bank of China (PBoC) stellte dem Bankensystem 789 Milliarden Yuan - umgerechnet 103 Milliarden Euro - über ihre einjährige mittelfristige Kreditfazilität (MLF) bei einem gleichbleibenden Zinssatz von 2,5 Prozent zur Verfügung. Es war die größte MLF-Operation seit November 2022. Die Beibehaltung der Referenzzinssätze könnte bedeuten, dass Chinas Benchmark-Leitzins LPR am Freitag unverändert bleibt, da der LPR auf der Grundlage der MLF-Zinssätze berechnet wird.

Nachwahlbefragung: Opposition bei Parlamentswahl in Polen vorn

Bei der Parlamentswahl in Polen zeichnet sich laut ersten Prognosen eine Mehrheit für die Opposition ab. Die seit acht Jahren regierende PiS blieb zwar stärkste Kraft, wie aus einer Nachwahlbefragung hervorging. Die pro-europäische Opposition um die Bürgerkoalition von Ex-Regierungschef Donald Tusk sicherte sich demnach aber die Mehrheit im Parlament. Auf Tusks liberalkonservative Bürgerkoalition entfielen laut der Prognose 163 der 460 Sitze. Ihre möglichen Bündnispartner, der Dritte Weg und die Linken, holten demnach 55 und 30 Sitze. Die drei Parteien hätten damit eine Mehrheit von 248 Sitzen.

Biden: Mögliche israelische Besetzung des Gazastreifens wäre "großer Fehler"

US-Präsident Joe Biden hat eventuelle Pläne Israels zu einer möglichen Besetzung des Gazastreifens als "großen Fehler" bezeichnet. In einem am Sonntag veröffentlichten Interview mit der CBS-Nachrichtensendung "60 Minutes" antwortete Biden auf die Frage, ob er eine Besetzung des Gazastreifens durch den Verbündeten unterstützen würde, mit den Worten: "Ich denke, das wäre ein großer Fehler." Biden sagte zudem, die im Gazastreifen herrschende radikalislamische Palästinenserorganisation Hamas repräsentiere "nicht das gesamte palästinensische Volk". Eine Invasion des Küstenstreifens und die "Ausschaltung der Extremisten" seien aber eine "notwendige Voraussetzung", fügte er hinzu.

US-Außenminister lehnt mögliche Ausweisung von Palästinensern aus Gazastreifen ab

Mehr als eine Woche nach dem Hamas-Angriff auf Israel hat US-Außenminister Antony Blinken eine mögliche Ausweisung von Palästinensern aus dem Gazastreifen nachdrücklich abgelehnt. Eine solche Idee sei "zum Scheitern verurteilt", sagte Blinken in einem Interview mit dem saudi-arabischen Nachrichtensender Al-Arabija in Kairo. Er habe von Palästinenserpräsident Mahmud Abbas sowie "praktisch allen anderen" Spitzenvertretern in der Region "direkt gehört, dass diese Idee keine Chance hat und wir sie daher nicht unterstützen".

Baerbock: Weiterhin kein Kontakt zu von Hamas entführten Deutschen

Die Bundesregierung hat laut Bundesaußenministerin Annalena Baerbock (Grüne) weiterhin keinen Kontakt zu deutschen Geiseln der Hamas im Gazastreifen. Das Thema habe sowohl bei ihren Besuchen in Israel und Ägypten als auch bei dem jüngsten Besuch des Emirs von Katar in Berlin im Zentrum gestanden, sagte Baerbock im Interview in der ARD-Sendung "Anne Will".

Palästinenserpräsident Abbas distanziert sich von der Hamas

Mehr als eine Woche nach ihrem Großangriff auf Israel hat sich Palästinenserpräsident Mahmud Abbas von der im Gazastreifen herrschenden Hamas distanziert. Die Politik und die Aktionen der Hamas "repräsentieren nicht das palästinensische Volk", sagte Abbas laut der amtlichen palästinensischen Nachrichtenagentur Wafa in einem Telefongespräch mit dem venezolanischen Präsidenten Nicolás Maduro. Die einzige legitime Vertretung der Palästinenser sei die Palästinensische Befreiungsorganisation (PLO).

Rechtsgerichteter Daniel Noboa gewinnt Präsidentschaftswahl in Ecuador

In Ecuador hat sich der rechtsgerichtete Kandidat Daniel Noboa bei der Stichwahl um das Präsidentenamt durchgesetzt. Nach Angaben der Wahlbehörde in dem südamerikanischen Land siegte der 35-jährige Millionär nach Auszählung fast aller Stimmen mit rund 52 Prozent "unumkehrbar" gegen seine linksgerichtete Rivalin Luisa González. Noboa ist somit der jüngste Präsident in der Geschichte Ecuadors.

+++ Konjunkturdaten +++

DE/Großhandelspreise September +0,2% gg Vormonat

DE/Großhandelspreise September -4,1% gg Vorjahr

Indonesien Exporte Sep 20,76 Mrd USD

Indonesien Importe Sep 17,34 Mrd USD

