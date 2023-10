FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax hat nach seinem schwachen Wochenausklang am Montag nur wenig Boden gut gemacht. Die Kaufbereitschaft hielt sich angesichts der drohenden Eskalation des aktuellen Nahost-Konfliks in Grenzen. In den ersten Handelsminuten gewann der deutsche Leitindex 0,18 Prozent auf 15 214,32 Punkte. Der MDax der mittelgroßen Unternehmen stieg um 0,50 Prozent auf 25 082,33 Punkte. Für den Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 ging es um 0,3 Prozent bergauf.

Wegen der bevorstehenden Bodenoffensive Israels im Gazastreifen blieben die Anleger vorsichtig, kommentierte Analyst Christian Henke vom Broker IG. Angesichts der Drohungen aus Iran könnte der Konflikt die nächste Eskalationsstufe zur Folge haben. Von den asiatischen Handelsplätzen kam am Morgen kein Rückenwind für die hiesigen Börsen. Auch in China ging es trotz einer kräftigen Geldspritze der dortigen Notenbank und verschärfter Bestimmungen für Leerverkäufe von Aktien mit den Kursen bergab./gl/tih

