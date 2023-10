Köln/Berlin (ots) -Fakten statt Stimmungslage - Wie die Integration 2022/23 funktioniertKöln/Berlin. Den Beschäftigungsaufbau auf dem deutschen Arbeitsmarkt 2022 verdanken wir ausschließlich der Migration nach Deutschland. Das geht aus dem 4. Malteser Migrationsbericht hervor. Seit 2017 untersucht das Walter Eucken Institut unter Leitung des Wirtschaftswissenschaftlers Lars Feld die Situation der Zugewanderten und Schutzsuchenden in Deutschland in vier Themenfeldern: Entwicklung der Zuwanderung, Arbeitsmarktintegration, Kriminalität und gesellschaftliche Teilhabe. Im aktuellen Migrationsbericht richtet sich der Fokus besonders auf die Schutzsuchenden aus der Ukraine, die nach Kriegsbeginn im Februar 2022 nach Deutschland geflüchtet sind.Aus den Fakten zur Migration und Integration ziehen auch Praktiker klare Schlüsse. Der Geschäftsführer der Malteser Werke, Sebastian Schilgen, fordert: "Lange vor dem Bescheid über den Aufenthaltsstatus sollte die Qualifikation der Schutzsuchenden für den Arbeitsmarkt beginnen. Umso schneller und einfacher gelingt die soziale und wirtschaftliche Integration in Deutschland."Trotz der großen Herausforderungen durch die Corona-Pandemie und den russischen Angriffskrieg auf die Ukraine hatte sich das Integrationsklima 2022 in Deutschland im Vergleich zu den Vorjahren mit leichten Eintrübungen verbessert.Aus Anlass der Vorstellung des 4. Malteser Migrationsberichts laden wir Sie herzlich zur Pressekonferenz ein:Datum: 18. Oktober 2023Zeit: 11:00 UhrOrt: Hotel Aquino, Hannoversche Str. 5, 10115 BerlinTeilnehmer:Prof. Lars Feld, Ökonom und Leiter des Walter-Eucken-Instituts in FreiburgSebastian Schilgen, Geschäftsführer Malteser WerkeAnastasiia Lotysh, Malteser Bundeskoordinatorin Mentale Gesundheit in der Betreuung GeflüchteterModeration: Patrick Pöhler, PressesprecherWir bitten um Ihre Anmeldung bis zum 17. Oktober an presse@malteser.orgChristlich und engagiert: Die Malteser setzen sich für Bedürftige ein - 95.000 Engagierte in Ehren- und Hauptamt - an 700 Orten - 1 Mio. Förderer und Mitglieder.Pressekontakt:Malteser PressestelleTel. 0221 / 9822 - 2220presse@malteser.orgwww.malteser.deOriginal-Content von: Malteser in Deutschland, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/58983/5626564