Berlin (ots) -- 77 Prozent stehen der neuen Seidenstraße offen gegenüber.- 58 Prozent wünschen sich, dass die Zusammenarbeit mit China vertieft werden soll - trotz Meinungsverschiedenheiten.- 43 Prozent sehen in der neuen Seidenstraße die Chance auf einen intensiveren Austausch zwischen den Ländern.- Hauptinformationsquelle zur Neuen Seidenstraße für die Befragten sind deutsche Medien (Fernsehen, Zeitungen usw.).Vor zehn Jahren startete China sein Infrastruktur- und Entwicklungsprojekt "Neue Seidenstraße". Die globale Initiative, auch "Belt and Road Initiative" (BRI) genannt, zielt darauf ab, den Handel, die wirtschaftliche Zusammenarbeit und die Verbindung zwischen China und verschiedenen Ländern in Asien, Europa, Afrika und anderen Teilen der Welt zu fördern. Eine neue Umfrage zeigt: ein Großteil der Deutschen steht der Initiative offen gegenüber, sieht zwar auch Risiken aber wünscht sich mehr Kooperation.Chancen für die deutsche Wirtschaft54 Prozent der Deutschen haben bislang noch nicht von der neuen Seidenstraße gehört. Von den Befragten* beurteilen 77 Prozent die chinesische Initiative positiv oder neutral, wünschen sich aber mehr Berichterstattung über das Projekt, insbesondere über mögliche Chancen für die deutsche Wirtschaft, deutsche Beteiligungen und neue Projekte. 31 Prozent sehen in der neuen Seidenstraße das Potenzial neuer Absatzmärkte für deutsche Unternehmen. "Die neue Seidenstraße ist eine Erfolgsgeschichte für den Welthandel und bessere regionale Verbindungen. Sie hat die Zusammenarbeit zwischen Asien, Afrika und Europa in den vergangenen Jahren erheblich gefördert. Dazu haben auch deutsche Unternehmen einen wichtigen Beitrag geleistet.", sagt ein Pressesprecher der chinesischen Botschaft.Potenziale: Schnellere Transportrouten, bessere Infrastruktur, neue AbsatzmärkteBesonders werden von den Befragten wirtschaftliche Vorteile der Initiative durch neue und schnellere globale Transportrouten (58 Prozent) anerkannt, eine bessere Infrastruktur in bislang nicht erschlossene Bereiche in Europa, Asien und Afrika (44 Prozent) sowie eine intensivere wirtschaftliche Zusammenarbeit zwischen den Ländern (43 Prozent).Neue Möglichkeiten der ZusammenarbeitVor dem Hintergrund steigender globaler Herausforderungen wie dem Klimawandel und der schwachen Konjunktur wünschen sich die meisten Befragten (58%), dass die Zusammenarbeit mit China vertieft werden soll, trotz aller Meinungsverschiedenheiten. Dieser Wunsch gilt dabei partei- und altersübergreifend. Durch vergleichbare westliche Initiativen entstehen für 35 Prozent der Befragten neue Chancen für eine Kooperation zwischen China und dem Westen.Die Umfrage "Wissen und Image der neuen Seidenstraße in Deutschland" wurde vom Markt- und Meinungsforschungsinstitut Bilendi & respondi im September 2023 im Auftrag der Botschaft der Volksrepublik China in Deutschland durchgeführt.*Befragt wurden repräsentativ insgesamt 1062 Personen in Deutschland, die in der Vergangenheit schon einmal von der neuen Seidenstraße gehört haben.