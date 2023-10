Baierbrunn (ots) -Jeder von uns teilt seinen Körper mit Billionen von Mikroben. Ihre Aufgaben sind vielfältig - und wichtig: Das Mikrobiom entscheidet mit darüber, ob wir gesund sind oder krank und beeinflusst sogar unsere Stimmung! Im großen Titelthema beleuchtet das Gesundheitsmagazin "Apotheken Umschau" diese "Untermieter" ganz genau und zeigt, wie wir sie verbessern können.Auch wenn das Wissen über dieses Leben in uns täglich wächst, steht die Forschung noch am Anfang. "Bislang können wir in der Regel nicht einmal sicher sagen: Das ist ein gesundes und das ein krankes Mikrobiom", erklärt der Kieler Mikrobiomforscher Prof. Dr. Thomas Bosch.Welche Methoden sind sinnvoll?Doch mit dem Wissen über das Mikrobiom wachsen auch die Methoden, die für seine Verbesserung angepriesen werden. Nicht alle sind sinnvoll. Etwa die Mikrobiomanalyse: Bis zu 300 Euro kann es kosten, das eigene Mikrobiom analysieren zu lassen. Aber: Das macht kein bisschen schlauer. Denn welche Bakterien welche Aufgaben übernehmen und wie sich das auf die Gesundheit auswirkt, kann von Mensch zu Mensch variieren.Auch die Colon-Hydro-Therapie bringt keinen nachweisbaren Nutzen. Dabei wird in den Dickdarm Wasser geleitet und der Darm "ausgespült". Das soll unter anderem "Gift- und Schlackenstoffe" entfernen. Die Auswertung von verschiedenen wissenschaftlichen Arbeiten zeigte aber keinen nachweisbaren Nutzen, im Gegenteil: Im schlimmsten Fall kann bei nicht fachgerechter Anwendung die Darmwand verletzt werden.Darmsanierungen - etwa mit natürlichen Abführmitteln wie Rizinusöl und Glaubersalz, sollte man ebenfalls nicht "einfach so" durchführen - dem Mikrobiom schadet es mehr, als dass es nützt.Um die gesunde Vielfalt in unserem Inneren zu unterstützen, gibt die "Apotheken Umschau" folgende Tipps: Mikroben mögen keine stark verarbeiteten Lebensmittel, wie Fertigessen aus der Tüte. Stattdessen: selber kochen mit viel Obst und Gemüse, möglichst regional und unbehandelt, mit wenig Fleisch und Zucker. Gutes Mikrobenfutter sind zudem Ballaststoffe, etwa aus Vollkornprodukten - und als Nachtisch Bewegung. Wie Studien zeigen, fördert auch Sport die Vielfalt in unserem inneren Kosmos.Diese Meldung ist nur mit Quellenangabe zur Veröffentlichung frei. Das Gesundheitsmagazin "Apotheken Umschau" 10B/2023 ist aktuell in den meisten Apotheken erhältlich. Viele weitere interessante Gesundheits-News gibt es unter https://www.apotheken-umschau.de sowie auf Facebook (https://www.facebook.com/Apotheken.Umschau/), Instagram (https://www.instagram.com/apotheken_umschau/) und YouTube (https://www.youtube.com/c/apothekenumschautv).Pressekontakt:Julie von Wangenheim, Leitung UnternehmenskommunikationKatharina Neff-Neudert, PR-ManagerTel.: 089/744 33-360E-Mail: presse@wubv.dewww.wortundbildverlag.dehttps://www.linkedin.com/company/wort-&-bild-verlag/Original-Content von: Wort & Bild Verlagsgruppe - Gesundheitsmeldungen, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/52678/5626561