© Foto: Deutsche Börse AG



Inmitten der anhaltenden Turbulenzen im Nahen Osten zeichnet sich bei Anlegern zu Beginn der neuen Handelswoche eine vorsichtige Haltung ab, wobei erwartet wird, dass der DAX sein aktuelles Niveau beibehält.Nach dem spürbaren Kursrutsch am Freitag, der den Index um 1,6 Prozent auf 15.187 Punkte sinken ließ, bahnt sich heute eine marginale Erholung an. Der Broker IG taxiert den deutschen Leitindex vor dem Xetra-Start minimal höher auf 15.189 Punkte. "Der DAX hat jetzt vier Verlustwochen in Serie hinter sich. Da ist es nicht verwunderlich, dass die Stimmung unter den Anlegern mies und die Verunsicherung groß ist. Jetzt geht es für den DAX in erster Linie darum, die bisherigen Verlaufstiefs zu …