Emittent / Herausgeber: Börse Hannover / Schlagwort(e): Nachhaltigkeit/Fonds

Börse Hannover erweitert Indexfamilie um den Global Challenges Index Paris Aligned (GCX PA)



16.10.2023 / 10:00 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





PRESSEMITTEILUNG



Börse Hannover erweitert Indexfamilie um den Global Challenges Index Paris Aligned (GCX PA) Bewährtes ESG-Konzept des GCX wird um Ziele des Pariser Klimaabkommens erweitert

BANTLEON Invest AG erste Lizenznehmerin Hannover, 16.10.2023: Der erfolgreiche Global Challenges Index (GCX) der Börse Hannover erhält einen Schwesterindex: den Global Challenges Index Paris Aligned (GCX PA). Damit wird dem wachsenden Bedarf des Marktes nach klimabezogenen Anlageprodukten Rechnung getragen. Für die Gewichtung der Unternehmen des GCX PA ist entscheidend, dass die Treibhausgas-Emissionen (THG) des resultierenden Portfolios sich an den langfristigen, globalen Erwärmungszielen des Pariser Klimaabkommens ausrichten und die definierten strengen Anforderungen an das Corporate Rating von ISS ESG sowie die umfassenden Ausschlusskriterien des GCX zusätzlich erfüllt sind.



Mit dem GCX PA setzt die Börse Hannover die erfolgreiche Zusammenarbeit mit ISS ESG, dem Responsible-Investment-Arm von Institutional Shareholder Services Inc. fort, die den GCX 2007 mit entwickelt haben. Weitere Partner sind die Solactive AG als Indexberechner und die BANTLEON Invest AG als erste Lizenznehmerin.



Das Auswahlverfahren

Der GCX PA (ISIN: DE000SL0FPV7) umfasst aktuell rund 200 internationale Unternehmen, die in einem zweistufigen Auswahlprozess selektiert werden. Als Grunduniversum und Benchmark dient dabei der GBS Developed Markets Large & Mid Cap USD Index (ISIN: DE000SLA41B6), der aktuell rund circa 1.600 Aktien internationaler Unternehmen umfasst.



Zunächst werden die strengen Nachhaltigkeitskriterien des GCX angewendet:



Prime Status - Ausschlusskriterien

ISS ESG bewertet im Rahmen seines Corporate Ratings die Unternehmens-Performance in Bezug auf soziale und ökologische sowie Governance-Standards. Unternehmen, die den strengen Anforderungen des "Prime"-Status entsprechen, qualifizieren sich im Rahmen des absoluten Best-in-Class-Ansatzes für den Index.

Zusätzlich erfolgt eine Überprüfung der Unternehmen, ob ihre Produkte oder Dienstleistungen zur Erreichung der Sustainable Development Goals (SDGs) beitragen, sie substanziell bei der Bewältigung der globalen Herausforderungen mitwirken und die definierten Ausschlusskriterien erfüllt sind. Zu den Ausschlusskriterien zählen u. a. Atomenergie, fossile Brennstoffe, Alkohol, Tabak, Glücksspiel, Rüstung, Pestizide, Stammzellforschung, Tierversuche, Massentierhaltung sowie Kontroversen in den Bereichen Menschen- und Arbeitsrechte, Geschäftspraktiken und Umweltverhalten.



Zusätzliche Kriterien für den GCX PA

Neben den strengen themenbezogenen Auswahlkriterien und tätigkeitsbezogene Ausschlüsse des GCX, wird der GCX PA um zusätzliche Kriterien, die für EU Paris Aligned Benchmarks erforderlich sind, erweitert. Darüber hinaus müssen eine Verringerung der THG-Intensität um 50 Prozent im Vergleich zum Ausgangsindex im Basisjahr sowie halbjährliche Anpassungen erfolgen: Die Verringerung der THG-Intensität richtet sich nach einem Dekarbonisierungspfad von 7 Prozent pro Jahr im Vergleich zur Verringerung im Basisjahr. Die THG-Intensität wird zu jedem Anpassungszeitpunkt auf 50 Prozent gegenüber dem Basisindex begrenzt. Außerdem werden gleichgewichtete Sektoren angestrebt. Einzelne Sektoren dürfen max. 7,5 Prozent vom gleichgewichteten Wert abweichen.



In den Monaten Februar und August eines jeden Jahres wird die Zusammensetzung des GCX PA überprüft. Die Überprüfung erfolgt per Selektionstag im Januar und Juli, die anschließende Anpassung (Rebalancing) dann im Februar und August. Unternehmen, die den definierten Anforderungen nicht mehr genügen, werden zu diesen Zeitpunkten ausgetauscht.



BANTLEON Invest AG erste Lizenznehmerin des GCX PA

Erste offizielle Lizenznehmerin und Mitinitiatorin für die Konzeption des GCX PA ist, wie bei der Auflage des Global Challenges Index Emerging Markets im Juli letzten Jahres, die BANTLEON Invest AG (vormals Warburg Invest AG). Der BANTLEON Global Challenges Paris Aligned Index-Fonds (WKN: Anteilklasse I: A3DDQJ7 | Anteilklasse P: A3DDQK5) wird zeitgleich zum Indexstart mit je einer Tranche für institutionelle Investoren und Kleinanleger aufgelegt. Der Index-Fonds investiert ausschließlich in die Unternehmen des GCX PA.



"Der BANTLEON Global Challenges Paris Aligned Index-Fonds bietet privaten und institutionellen Anlegern die Möglichkeit, gezielt in internationale Unternehmen zu investieren, die nach den strengen Nachhaltigkeitskriterien des Pariser Klimaschutzabkommens wirtschaften", erläutert Dr. Dirk Rogowski, Mitglied des Vorstandes der BANTLEON Invest AG. Dazu ergänzt Hendrik Janssen, Geschäftsführer der Börse Hannover und Vorstand der BÖAG Börsen AG: "Mit dem GCX PA erweitern wir das erfolgreiche Konzept des GCX und beziehen aktuelle, klimapolitische Entwicklungen und Ziele im Bereich der Nachhaltigkeit aktiv mit ein. Neue Standards werden damit direkt aufgegriffen und bieten Anlegern die Möglichkeit, bei der Auswahl nachhaltiger Investments noch differenzierter Entscheidungen treffen zu können."



Hinweise für Redakteure:

Die aktuelle Zusammensetzung des GCX PA finden Sie unter:

www.boerse-hannover.de/nachhaltigkeit/gcxpa

www.solactive.com/



Der GCX PA wird in drei Varianten berechnet und veröffentlicht:

GCX PA-Preisindex: ISIN: DE000SL0FPT1

GCX PA-Performanceindex: ISIN: DE000SL0FPV7

GCX PA-Net Performanceindex: ISIN: DE000SL0FPU9

Startdatum: 16. Oktober 2023

Rebalancing (Zusammensetzung): Februar/August

Regionale Ausrichtung: Developed Markets

Benchmarkindex: DE000SLA41B6



Über die Börse Hannover

Als serviceorientierter Handelsplatz bietet die Börse Hannover Anlegern insbesondere bei Aktien und Fonds attraktive Konditionen: z. B. Courtagefreiheit beim Kauf der DAX-Werte bis zu einem Volumen von 50.000 Euro pro Aktienorder oder beim Handel mit Werten des MDAX und des EuroStoxx 50 bis zu einem Ordervolumen von 25.000 Euro.

Zudem unterstützt die Börse Hannover Anleger seit vielen Jahren mit mehreren Produkten bei der Anlageentscheidung nach ethischen und sozialen Standards. Dazu zählen der Global Challenges Index (GCX), der Global Challenges Corporates (GCC) und der Global Ethical Values Index (GEVX).

Der seit Anfang 2020 von der Börse Hannover betreute Index NISAX20 spiegelt die Entwicklung der 20 wichtigsten börsennotierten Unternehmen in Niedersachsen wider. Weitere Informationen unter www.boerse-hannover.de/nisax/



Über ISS ESG

ISS ESG ermöglicht Anlegern die Entwicklung und Integrierung von Responsible-Investment-Richtlinien und -praktiken, den Einsatz für nachhaltige Investitionsfragen sowie das Monitoring von Portfoliounternehmen und deren Praktiken durch Screening-Lösungen. ISS ESG bietet zudem Klimadaten, Analysen und Beratungsdienste, damit Finanzmarktteilnehmern klimabedingte Risiken in allen Anlageklassen verstehen, messen und danach handeln können. Die ESG-Lösungen umfassen darüber hinaus ESG-Untersuchungen und -Ratings auf Unternehmens- wie auch Länderebene und ermöglichen den Kunden somit, sowohl Risiken als auch Chancen wesentlicher sozialer und ökologischer Ausprägung zu erkennen. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter: www.iss-esg.com .



Pressekontakt

BÖAG Börsen AG

Börsen Düsseldorf, Hamburg und Hannover

Sabrina Otto

Tel: +49 (0)511 - 12 35 64 - 0

E-Mail: presse@boersenag.de

Internet: www.boersenag.de



Veröffentlichung einer Mitteilung, übermittelt durch EQS Group AG.

Medienarchiv unter https://www.eqs-news.com.



Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.