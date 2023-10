München (ots) -Zum Beginn des Wintersemesters 2023/24 verzeichnet die Ludwig-Maximilians-Universität München (LMU) entgegen der Entwicklung an vielen Standorten einen Anstieg der Studierendenzahlen. Zum heutigen offiziellen Semesterstart haben sich bereits 52.818 Studierende an der LMU eingeschrieben, über 60 Prozent davon sind weiblich. Zum Vergleich: Im Wintersemester 2022/23 waren es zu Semesterbeginn 52.276. Neu an der LMU eingeschrieben sind aktuell 9.040 Studierende und somit 521 mehr als zu Semesterbeginn im Vorjahr. Da die Immatrikulation noch läuft, werden diese Zahlen in den kommenden Wochen noch ansteigen.Auch bei Studierenden aus dem Ausland ist die LMU weiterhin sehr beliebt, so sind aktuell bereits 10.496 internationale Studierende an der LMU eingeschrieben (Vergleich Vorjahr: 10.032). Mit rund 20 Prozent liegt die LMU damit sehr deutlich über dem bundesweiten Anteil von knapp 12 Prozent ausländischer Studierender.LMU-Präsident Professor Bernd Huber: "Wir freuen uns außerordentlich, dass die LMU weiterhin national wie international eine sehr beliebte Universität mit einem hohen Renommee ist. Die steigenden Studierendenzahlen sind ein klares Zeichen für die Attraktivität der LMU und für die exzellenten Studienbedingungen, die wir hier bieten."Professor Oliver Jahraus, Vizepräsident für den Bereich Studium an der LMU: "Die Studentinnen und Studenten, die sich für unsere Universität entschieden haben, haben sich auch für eine stark forschungsbasierte und innovative Lehre entschieden. Nicht nur das große Fächerspektrum der LMU, sondern auch interdisziplinäre Initiativen bei wichtigen Themen wie KI und Nachhaltigkeit sind für unsere Studierenden von großer Bedeutung."Pressekontakt:Claudia RussoLeitung Kommunikation & PresseLudwig-Maximilians-Universität MünchenLeopoldstr. 380802 MünchenPhone: +49 (0) 89 2180-3423E-Mail: presse@lmu.deOriginal-Content von: Ludwig-Maximilians-Universität München, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/60694/5626672