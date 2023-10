EQS-News: CompuGroup Medical SE & Co. KGaA / Schlagwort(e): Finanzierung/Anleiheemission

CompuGroup Medical platziert erfolgreich Schuldschein über 300 Mio. EUR



16.10.2023 / 10:47 CET/CEST

CompuGroup Medical platziert erfolgreich Schuldschein über 300 Mio. EUR CompuGroup Medical SE & Co. KGaA (CGM), einer der weltweit führenden E-Health-Anbieter, hat erfolgreich Schuldscheintranchen im Gesamtvolumen von 300 Mio. EUR platziert. Die Transaktion war die Premiere des Koblenzer Unternehmens am internationalen Markt für Fremdkapital, neben der klassischen Bankenfinanzierung. Die Emission besteht aus drei Tranchen mit Laufzeiten von drei, fünf und sieben Jahren. Die dreijährige Tranche ist variabel verzinst, die anderen Teilbeträge wurden jeweils mit fixer und variabler Verzinsung begeben. Ursprünglich war ein Emissionsvolumen von 200 Mio. EUR vorgesehen, das aber aufgrund der starken Nachfrage aus dem In- und Ausland zu attraktiven Konditionen deutlich aufgestockt wurde. Mit den Mitteln aus den Schuldscheintranchen und einer gleichzeitigen Neuauflage eines 5-Jahres-Termloans wird die zum Ende Januar 2025 auslaufende endfällige Kreditlinie vorzeitig abgelöst und das Finanzierungsvolumen insgesamt auf 1,4 Mrd. EUR erhöht mit deutlich verlängerten Fälligkeiten. CEO Michael Rauch sagt: "Wir freuen uns, dass wir bei den Schuldschein-Investoren auf solch ein positives Echo gestoßen sind. Zusätzlich zur klassischen Bankenfinanzierung erschließen wir uns hiermit neue Finanzierungsquellen zu attraktiven Konditionen und deutlich verbesserten Laufzeiten. Mit unserem starken Free Cashflow Profil und einer steigenden Ertragskraft reduzieren wir unseren Verschuldungsgrad und sind bestens gerüstet, unsere Kunden in der Digitalisierung des Gesundheitswesens weiter zu unterstützen."

Über CompuGroup Medical SE & Co. KGaA CompuGroup Medical ist eines der führenden E-Health Unternehmen weltweit und erwirtschaftete im Jahr 2022 einen Jahresumsatz von EUR 1,130 Mrd. Die Softwareprodukte des Unternehmens zur Unterstützung aller ärztlichen und organisatorischen Tätigkeiten in Arztpraxen, Apotheken, Laboren, Krankenhäusern und sozialen Einrichtungen, die Informationsdienstleistungen für alle Beteiligten im Gesundheitswesen und die webbasierten persönlichen Gesundheitsakten dienen einem sichereren und effizienteren Gesundheitswesen. Grundlage der CompuGroup Medical Leistungen ist die einzigartige Kundenbasis mit über 1,6 Millionen Nutzern, darunter Ärzte, Zahnärzte, Apotheken und sonstige Gesundheitsprofis in ambulanten und stationären Einrichtungen. Mit eigenen Standorten in 21 Ländern und Produkten in 60 Ländern weltweit ist CompuGroup Medical das E-Health Unternehmen mit einer der größten Reichweiten unter Leistungserbringern. Mehr als 9.200 hochqualifizierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter stehen für nachhaltige Lösungen bei ständig wachsenden Anforderungen im Gesundheitswesen.



