Pressemitteilungen der ABO Wind AG:

ABO Wind ist führender Windkraftentwickler in Finnland

ABO Wind hat in Finnland gleich zwei Meilensteine erreicht und seine Position auf einem der größten Windkraftmärkte Europas weiter gestärkt. Mit dem kürzlich an NTR plc im Auftrag des L&G NTR Clean Power (Europe) Fund verkauften 86,8 Megawatt-Windpark Pajuperänkangas hat das Unternehmen erstmals bei einem Projekt dieser Größe die komplette Wertschöpfung aus Planung, Finanzierung und schlüsselfertiger Errichtung abdeckt. In den nächsten Monaten gehen die 14 Turbinen des Typs Vestas V162 mit einer Nabenhöhe von 169 Metern ans Netz. "Wir sind stolz drauf, den Windpark von A bis Z realisiert zu haben" sagt Dr. Klaus Pötter, der für Finnland zuständige Bereichsleiter bei ABO Wind: ...

Den vollständigen Artikel lesen ...