Wien (ots) -Bruckenberger legte im Zuge seiner Bewerbung für ORF-Chefredaktion seine APA-Funktionen zurück - Scholl für APA-Gremien "logische Nachfolgerin und verlässliche Garantin für Qualität und digitale Transformation der APA-Redaktion"Maria Scholl ist neue Chefredakteurin der APA - Austria Presse Agentur. Sie folgt auf Johannes Bruckenberger, der im Zuge seiner Bewerbung für die ORF-Chefredaktion seine Funktionen in der APA zurückgelegt hat. Scholl ist seit 2019 stellvertretende Chefredakteurin der APA, wo sie zuvor als Chefin vom Dienst sowie als Kulturredakteurin tätig war. Zuletzt verantwortete sie zentrale Struktur- und Technologieprojekte im APA-Newsroom.Clemens Pig, geschäftsführender Vorstand der APA, bezeichnet die neue APA-Chefredakteurin als "Role Model für das zukunftsorientierte Newsroom-Management im Agenturjournalismus. Ich freue mich sehr, dass wir Maria und ihre international anerkannte Agentur- und Medien-Expertise für diese zentrale und verantwortungsvolle Führungsfunktion in der APA gewinnen konnten und bedanke mich bei Johannes für die makellose Führung der APA-Redaktion in den vergangenen Jahren."Hermann Petz, Vorsitzender des Vorstands, und Roland Weißmann, Vorsitzender des Aufsichtsrats der APA, gratulierten Maria Scholl zu ihrer Bestellung als "logische Nachfolgerin und verlässliche Garantin für Qualität und digitale Transformation der Redaktion" und bedankten sich bei Johannes Bruckenberger für "seine erfolgreiche Arbeit an der Spitze der APA-Redaktion in den vergangenen Jahren".Maria Scholl bedankte sich für das Vertrauen und zeigte sich überzeugt, dass die Nachrichtenagentur "gerade jetzt und heute" mit ihrem spezifischen "Stärkenprofil aus Journalismus und Innovationskraft" gefragt ist. "Die APA-Redaktion sorgt nonstop für die Versorgung mit relevanter, qualitätsvoller und unabhängiger Berichterstattung und nimmt zugleich eine Vorreiterrolle in der digitalen Transformation der Medienlandschaft ein."Maria Scholl (38) ist seit 2010 Teil der APA-Redaktion, wo sie im Ressort Kultur und Wissenschaft sowie ab 2018 als Newsmanagerin (Chefin vom Dienst) tätig war. In der APA-Chefredaktion kümmerte sie sich um strukturelle Projekte, um die digitale und User-zentrierte Weiterentwicklung des Nachrichtenangebots sowie um den Aufbau eines neuen Geschäftszweiges im Bereich Consulting und Training. Die gebürtige Wienerin studierte Vergleichende Literaturwissenschaft und Psychologie und promovierte zu Methoden der Leseforschung.Die Chefredaktion der APA besteht neben Scholl aus ihren Stellvertreter:innen, Katharina Schell und Werner Müllner, sowie dem Head of Content Business, Christian Kneil. Mit Maria Scholl steht erstmals eine Frau an der Spitze der APA-Redaktion.