- BARCLAYS CUTS OCADO TO 'UNDERWEIGHT' (EQUAL WEIGHT) - PRICE TARGET 430 (680) PENCE - IGNORE: JEFFERIES ON ASHMORE GROUP - JEFFERIES CUTS ASHMORE GROUP PRICE TARGET TO 170 (180) PENCE - 'UNDERPERFORM' - JEFFERIES CUTS BARCLAYS PRICE TARGET TO 300 (320) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES CUTS NATWEST PRICE TARGET TO 370 (380) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES RAISES PENNON GROUP TO 'BUY' (UNDERPERFORM) - PRICE TARGET 850 (700) PENCE - JEFFERIES RAISES SEVERN TRENT PRICE TARGET TO 2950 (2100) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES RAISES UNITED UTILITIES TO 'BUY' (HOLD) - PRICE TARGET 1200 (960) PENCE - RPT/JEFFERIES RAISES SEVERN TRENT TO 'BUY' (UNDERPERFORM) - PRICE TARGET 2950 (2100) P - UBS CUTS ASHMORE GROUP PRICE TARGET TO 195 (205) PENCE - 'NEUTRAL' - UBS CUTS CRODA INTERNATIONAL PRICE TARGET TO 5800 (6300) PENCE - 'BUY' - UBS CUTS SPIRENT PRICE TARGET TO 169 (244) PENCE - 'BUY' - UBS CUTS TRAVIS PERKINS PRICE TARGET TO 780 (875) PENCE - 'NEUTRAL' - UBS RAISES AB FOODS PRICE TARGET TO 2050 (2010) PENCE - 'NEUTRAL'



