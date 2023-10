München (ots) -- Gleich zwei unerwartete Enthüllungen innerhalb der "B:REAL"-Clique sorgen für Drama- Liebesdrama und Kindergeburtstag von Georgina Fleurs Tochter- "B:REAL - Echte Promis, echtes Leben" läuft von Montag bis Freitag um 17:05 Uhr bei RTLZWEIDie Reality-Daily "B:REAL" verspricht packende Momente und aufregende Enthüllungen. Die Clique erlebt turbulente Momente und überraschende Wendungen. Marlisa wird zutiefst enttäuscht und Mike und Michelle setzen ihre Aussprache-Versuche fort, doch die Spannungen bleiben bestehen. In einem hochbrisanten Moment holt Arielle zu einem fulminanten Knockout aus und enthüllt eine pikante Lovestory, die die Clique erschüttert. "B:REAL - Echte Promis, echtes Leben" läuft von Montag bis Freitag um 17:05 Uhr bei RTLZWEI.Die Liebe ist in "B:REAL" ein kompliziertes Thema. Arielle enthüllt ihre Affäre mit einem verheirateten Mann, der ihr das Herz gebrochen hat. Vielleicht ist das Liebesaus besonders schmerzhaft, weil ihre Affäre kein unbekanntes Gesicht in der "B:REAL"-Clique ist. Marlisa macht indes eine erschütternde Entdeckung in Bezug auf Nico Legat und arbeitet ihre Emotionen dazu beim familiären Grillen auf.Eric zeigt sein Helferherz, indem er Georgina bei Vorbereitungen für den Kindergeburtstag ihrer Tochter unterstützt. Die Geburtstagsparty von Georginas Tochter bringt Eric vom Fetisch-Outfit ins Mickey-Maus-Kostüm. Melody kehrt nach Berlin zurück und Kader und Isi sprechen mit der Familie über ihre Hochzeitsplanung. Gino hingegen entzieht sich der Vorstellung, jemanden kennenzulernen.In dieser Woche finden Melody und Arielle außerdem eine neue Bleibe und Georginas Tochter feiert ihren zweiten Geburtstag bei "B:REAL". Die Clique erlebt bunte Momente, während Marlisa und ihre Schwester an einem Techno-Malkurs teilnehmen. Gino glänzt als Drag Queen "Charlet" auf dem roten Teppich und sorgt für Aufsehen.Das Format wird von der filmpool entertainment GmbH produziert."B:REAL - Echte Promis, echtes Leben", montags bis freitags um 17:05 Uhr bei RTLZWEI und danach 30 Tage kostenlos auf RTL+.Über "B:REAL - Echte Promis, echtes Leben""B:REAL - Echte Promis, echtes Leben" fängt da an, wo die üblichen Realityformate aufhören und das echte Leben beginnt: In den privaten Wohnungen, Familien und Betten der Stars und Influencer. Es dreht sich um Liebeskummer, heiße Partys, Glamour und Deep Talk. Viele von Ihnen kennen sich schon seit Jahren und teilen neben Champagnerflaschen und Gossip auch alle Höhen und Tiefen - In der Stadt der Städte: Berlin. Der Kult um Realitystars und Influencer ist größer denn je. Sie führen ein Leben im Rampenlicht. Doch in der dieser Realityserie zeigen sie sich von ihrer privaten Seite. Es wird geflirtet, gelästert und gefeiert!Pressekontakt:RTLZWEIProgrammkommunikation089 - 641850kommunikation@rtl2.deunternehmen.rtl2.deOriginal-Content von: RTLZWEI, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6605/5626793