Berlin - Die Bundesregierung will noch nicht bestätigen, dass Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) am Dienstag nach Israel reisen wird. Er habe die entsprechenden Berichte gesehen, könne aber "leider dazu noch nichts sagen", sagte der stellvertretende Regierungssprecher Wolfgang Büchner am Montag in Berlin.



Es gelte weiterhin, dass man die Reisen des Kanzlers immer dann sofort ankündige, "wenn es ankündigbar ist". Mehrere Medien hatten am Montagmorgen von der anstehenden Reise berichtet. Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne) war bereits am Freitag zu einem Kurzbesuch in Israel. Auch eine Terminverschiebung deutet auf die möglichen Reisepläne des Kanzlers hin: Der Empfang des Königs von Jordanien im Bundeskanzleramt durch Scholz am Dienstag wurde um mehrere Stunden nach vorne verlegt.

