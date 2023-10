In rasantem Tempo entwickelt sich KI weiter. Der Informatiker Geoffrey Hinton ist darüber besorgt: In fünf Jahren könnte die KI bereits "besser denken" als der Mensch. Was er damit meint. Über Jahrzehnte hinweg hat der Informatiker und Kognitionspsychologe Geoffrey Everest Hinton die Entwicklung von künstlicher Intelligenz maßgeblich mit angetrieben und gehört zu den Wissenschaftler:innen, die den Backpropagation-Algorithmus eingeführt haben. Nicht ...

Den vollständigen Artikel lesen ...