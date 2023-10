WIEN (dpa-AFX) - An der Spitze der österreichischen Nachrichtenagentur APA steht künftig die 38-jährige Maria Scholl. Das teilte das Unternehmen am Montag mit. Sie folgt auf Johannes Bruckenberger (55), der sich nach fünf Jahren an der Spitze der Nachrichtenagentur für einen der drei Chefredakteursposten im Newsroom des öffentlich-rechtlichen Senders ORF bewirbt.

Scholl, seit 2019 bereits stellvertretende APA-Chefredakteurin, ist die erste Frau an der Spitze der APA-Redaktion. Sie ist seit 2010 bei der Agentur, wo sie im Ressort Kultur und Wissenschaft sowie ab 2018 als Newsmanagerin tätig war. In der Chefredaktion kümmerte sie sich um die digitale Weiterentwicklung des Nachrichtenangebots.

APA-Geschäftsführer Clemens Pig bezeichnet die neue Chefredakteurin als "Role Model für das zukunftsorientierte Newsroom-Management im Agenturjournalismus". Bruckenberger bleibt vorerst als einfaches Mitglied in der Chefredaktion.

Die APA steht im Eigentum österreichischer Tageszeitungen und des ORF. Sie setzte 2022 nach eigenen Angaben rund 74 Millionen Euro um und hat etwa 500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter./mrd/DP/ngu