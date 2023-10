EQS-News: Baader Bank AG / Schlagwort(e): Sonstiges

Börse gettex und Börse München verlängern Anleihehandel bis 22.00 Uhr



16.10.2023 / 12:00 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Die Börse gettex und die Börse München reagieren auf das starke Interesse der Anleger nach Zinsprodukten und handeln alle von der Baader Bank AG betreuten Anleihen ab sofort bis 22:00 Uhr. Somit können auf gettex 8.500 Anleihen in Euro-Währung und 6.100 Anleihen in 22 weiteren Währungen von US-Dollar über britische Pfund bis zu Japanischen Yen bis 22:00 Uhr gehandelt werden. Auf Börse München sind es insgesamt mehr als 15.000 Anleihen.



"Anleihen machen mittlerweile 10 Prozent des Umsatzes auf gettex aus - auf Börse München nahm der Anleihehandel schon immer einen gewichtigen Teil des Umsatzes ein", erläutert Dr. Robert Ertl, Vorstand der Bayerischen Börse AG. "Ein signifikanter Anteil dieses Handels entfällt dabei auf Anleihen in US-Dollar. Da liegt es nahe, den Handel auch bis 22 Uhr auszuweiten, so lange die US-Märkte geöffnet sind", fährt Ertl fort. "Damit bietet der Börsenplatz gettex das gesamte Sortiment an Finanzprodukten von A wie Aktie bis Z wie Zertifikat von 8.00 bis 22:00 an", so Ertl abschließend.



"Die Baader Bank erfüllt mit dem ausgeweiteten Rentenhandel eine erhöhte Nachfrage ihrer Kooperationspartner, ihrer institutionellen Kunden sowie von Privatkunden, da diese Anlageklasse wieder in den Fokus des Handelsuniversums gerückt ist", so Oliver Riedel stlv. Vorstandsvorsitzender der Baader Bank und verantwortlich für die Marktbereiche. "Wir weiten den Anleihehandel bis 22:00 Uhr aus, nicht nur um die deutlich gestiegene Nachfrage nach Zinsprodukten optimal bedienen zu können, sondern den Anlegern auch die Möglichkeit zu geben, auf Marktsituationen zeitnah zu reagieren", sagt Klaus Stopp, Managing Director und Head of Market Making Bonds bei der Baader Bank AG. "Gerade US-Anleihen, kurz laufende Bundeswertpapiere und Unternehmensanleihen spielen bei privaten wie institutionellen Investoren eine große Rolle in ihren Depots", so Stopp weiter.



Da aufgrund verschiedener Regulierungsmaßnahmen nicht alle Anleihen für Privatanleger handelbar sind, bietet gettex auf der Website unter "neue Anleihen" eine Indikation über die Handelbarkeit für Privatanleger und die Börse München wöchentlich in "Bonds aktuell" auf der Website. Für weitere Informationen und Medienanfragen: Marlene Constanze Hartz

Senior Manager Group Communication

T +49 89 5150 1044

marlene.hartz@baaderbank.de Baader Bank AG

Weihenstephaner Straße 4

85716 Unterschleißheim, Deutschland

https://www.baaderbank.de Weitere Termine: 26.10.2023 Veröffentlichung Pressemitteilung zum Neunmonatsergebnis 2023 Über die Baader Bank AG: Die Baader Bank ist einer der führenden Partner für Wertpapier- und Banking-Dienstleistungen in Europa. Auf einer hochleistungsfähigen Plattform vereinen sich Handel und Banking in einem einzigartigen Setup unter einem Dach und bieten den besten Zugang zum Kapitalmarkt - sicher, automatisiert und skalierbar. Als familiengeführte Vollbank mit Sitz in Unterschleißheim bei München und ca. 550 Mitarbeitenden ist die Baader Bank in den Geschäftsfeldern Market Making, Capital Markets, Brokerage, Fund Services, Account Services und Research Services aktiv.



16.10.2023 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com