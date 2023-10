Adidas hängt fest - hier macht eine Inline-Strategie Sinn!

Inline-Optionsscheine stellen eine gute Möglichkeit dar, um von der Seitwärtstendenz einer bestimmten Aktie zu profitieren. Eine aktuelle Möglichkeit in diesem Bereich bietet die Adidas-Aktie.

Die Adidas AG aus Herzogenrath ist ein international tätiger Sportartikelhersteller, der mit seiner Kernmarke weltweit über eigene Ladengeschäfte und den Einzelhandel Kleidung, Schuhe, Sportausrüstung sowie Lizenzprodukte, darunter Uhren, Kosmetik und Brillen anbietet. Bedeutende Sportler und Sportmannschaften werden vom Konzern ausgerüstet. Durch internationale Sportveranstaltungen ist das Unternehmen weltweit bekannt. Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Adidas von 21,2 Mrd. Euro auf 22,5 Mrd. gestiegen. Das entspricht einem Zuwachs von 6 %. Der Gewinn rutschte dagegen von 2,1 Mrd. Euro auf 612 Mio. Euro und somit um über 71 % nach unten.

Anfang August meldete die Adidas AG die Geschäftszahlen für das zweite Geschäftsquartal 2023, welches am 30. Juni endete. Gemeldet wurde ein Umsatzrückgang von 4,5 % auf 5,3 Mrd. Euro. Der Gewinn lag bei 74 Mio. Euro, was zum Vorjahresquartal einem Minus von 71,4 % entspricht. Nach Veröffentlichung der Quartalszahlen bewegte sich die Aktie noch bis Anfang September auf hohem Niveau seitwärts, dann kam es zu einem kräftigen Kursrutsch von über 20 %. Wie im langfristigen Kursverlauf in Abbildung 1 zu sehen ist, stoppte die Abwärtsbewegung im Bereich der mittleren Unterstützungszone um 165 Euro. Dort verläuft auch die blau berechnete 200-Tage-Linie. Eine Gegenbewegung ist in Arbeit.

Interessant ist, dass sich bei dieser Aktie ein bearisher Aufwärtskeil einzeichnen lässt. Diese Formation wird in der Regel nach unten verlassen. Im Fall von Adidas hingegen kam es erst zu einem Ausbruch aus dem gelben Bereich an dessen nördlicher Begrenzung, bevor sich im weiteren Verlauf das übliche Kursrutsch-Signal nach unten ereignete. Die Aktie hängt aktuell fest zwischen mehreren Unterstützungszonen und einem markanten Widerstandsbereich, der von 184 bis 190 Euro verläuft. Charttechnisch könnte sich die Aktie bis ins nächste Jahr hinein seitwärts bewegen. Ein Inline-Optionsschein wäre daher ideal, um von einem derartigen Szenario zu profitieren.

Charakteristisch relevant für einen Schein dieser Art sind seine obere und untere Barriere. Wird während der Laufzeit des Scheins keine der beiden Barrieren berührt, zahlt der Emittent zehn Euro aus. Hierfür wäre es bereits ausreichend, wenn sich die Adidas-Aktie bis zum Laufzeitende des Inline-Optionsscheins im Februar 2024 zwischen den charttechnisch wichtigen Zonen in Hellgrün und Hellrot auffällt.

Abbildung 1 - Adidas AG im Tageschart: 1 Kerze = 1 Tag (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum 02.11.2018 bis 13.10.2023. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Hinweise für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: TAI-PAN

Der hier vorgestellte Inline-Optionsschein kostet momentan knapp 6,39 Euro und hat eine Laufzeit bis zum 14. Februar 2024. Die untere Barriere liegt unterhalb der zwei hellgrünen Unterstützungszonen, sowie der steigenden 200-Tage-Linie, die aktuell bei knapp 162 Euro berechnet wird. Die obere Barriere des Inline-Optionsscheins ist nicht nur deutlich über der oberen Begrenzung des gelben Aufwärtskeils, sondern auch über der darüber liegenden hellroten Widerstandszone anzutreffen.

Für den vorgeschlagenen Inline-Optionsschein werden zum Ende der Laufzeit zehn Euro pro Schein ausgezahlt, sofern die Adidas-Aktie während der Laufzeit zu keinem Zeitpunkt eine der beiden für den Schein gültigen Knock-out-Barrieren berührt hat. Wird hingegen eines der beiden Barrieren verletzt verfällt der Inline-Optionsschein wertlos. Eine Glattstellung empfiehlt sich, wenn die Adidas-Aktie für zwei Tage in Folge unter 144,00 Euro oder über 190,00 Euro aus dem Handel geht.

In der Fünf-Jahres-Grafik (Abbildung 1) sind sowohl die untere als auch die obere Barriere als waagerechte, rote Linien eingefügt. Den Abrechnungstag sehen Sie als vertikalen, blau-gepunkteten Strich eingetragen.

Inline-Optionsschein auf Adidas AG für eine Spekulation auf eine Seitwärtsbewegung Basiswert WKN Briefkurs in EUR Untere/Obere Barriere in EUR

letzter Bewertungstag Maximale Auszahlung in EUR

Adidas AG HC8WVN 6,01 130,00/200,00 21.02.2024 10,00 Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 16.10.2023; 10:40 Uhr Weitere Produkte auf Adidas und andere Basiswerte finden Sie unter: www.onemarkets.de

