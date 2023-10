DJ Wirtschaft: Umsetzungs- und Kontrollaufwand bei Mindestbesteuerung minimieren

Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Bei der Umsetzung der international vereinbarten Mindestbesteuerung in deutsches Recht haben die Spitzenverbände der deutschen Wirtschaft an den Gesetzgeber appelliert, den Aufwand für die Unternehmen in Grenzen zu halten. Das teilte der an dem Appell beteiligte Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV) mit. "Es sollten alle Möglichkeiten genutzt werden, um den Umsetzungsaufwand für die Wirtschaft und den Kontrollaufwand für die Finanzbehörden auf ein Minimum zu reduzieren", sagte GDV-Hauptgeschäftsführer Jörg Asmussen. Dazu gehöre vor allem der Verzicht auf eine detaillierte Berechnung für Länder, in denen von vornherein klar sei, dass der Mindeststeuersatz von 15 Prozent nicht unterschritten werde.

Bisher schon vorgesehene übergangsweise "Safe-Harbour"-Vereinfachungen sollten aus Sicht der Verbände ausgebaut werden und dauerhaft zur Verfügung stehen. Außerdem ergäben sich mit der derzeitigen Gesetzesfassung Konflikte mit der deutschen Investmentfondsbesteuerung. Damit drohten Nachteile für diese Investments, die Versicherungen für die Versicherungskunden hielten, obwohl eine ausreichende Besteuerung in Deutschland gesichert sei. "Hier besteht noch Handlungsbedarf", sagte Asmussen. Weiterhin plädiere die Wirtschaft dafür, deutsche Steuervorschriften mit ähnlichem Regelungsziel im Gegenzug zur Einführung der Mindeststeuer zu streichen oder zumindest zu entschärfen. Das gelte vor allem für die Hinzurechnungsbesteuerung, die künftig erst ab einer ausländischen effektiven Steuerlast unterhalb von 15 Prozent einsetzen solle anstatt 25 Prozent.

Allerdings müssten Unternehmen auch nach einem Absenken der Niedrigsteuergrenze von 25 auf 15 Prozent weiterhin aufwendige Berechnungen für Zwecke der Hinzurechnungsbesteuerung durchzuführen. Dabei wichen die Vorgaben von denen der Mindeststeuer ab. Der GDV rege daher zusammen mit den anderen führenden deutschen Wirtschaftsverbänden an, die Unternehmen von der Hinzurechnungsbesteuerung für Staaten freizustellen, in denen sie schon den dortigen nationalen Mindeststeuerregeln unterliegen. Der deutsche Gesetzgeber muss bis Ende des Jahres die international vereinbarte globale Mindeststeuer von 15 Prozent umsetzen. Die Spitzenverbände der Wirtschaft äußern sich gemeinsam zum Umsetzungsgesetz für die Mindestbesteuerungsrichtlinie.

Die Einführung der globalen Mindestbesteuerung bedeute, dass für jedes Land, in dem eine Unternehmensgruppe tätig sei, der effektive Steuersatz ermittelt werden müsse. Damit werde festgestellt, ob der Mindeststeuersatz von 15 Prozent erreicht werde. Den effektiven Steuersatz könne die Unternehmensgruppe nicht einfach aus Steuerbescheiden entnehmen. Vielmehr müsse sie den effektiven Steuersatz unter aufwendiger Ermittlung von Daten selbst berechnen. Neben diesen praktischen Schwierigkeiten der Datenermittlung gebe es außerdem noch zahlreiche bislang ungeklärte Anwendungsfragen.

