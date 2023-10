Frankfurt am Main (ots) -In wenigen Tagen feiern wir das Kulturhighlight 2023. Zum 75. Mal findet die Buchmesse im Herzen der Mainmetropole statt. Die dpa Picture-Alliance feiert mit und freut sich sehr, in diesem Jahr offizieller Bildpartner der 75. Frankfurter Buchmesse zu sein.Als in Frankfurt ansässige Agentur mit Schwerpunkt Zeitgeschehen begleitet die dpa Picture-Alliance die Frankfurter Buchmesse jährlich eng und setzt neben umfassender Fotoberichterstattung auch Autorenporträts und Auftragsproduktionen vor Ort um.Zu diesem besonderen Jubiläum haben wir unser umfassendes physisches dpa-Archiv geöffnet und die Highlights daraus beigesteuert. Unter den eigens digitalisierten Aufnahmen aus 75 Jahren deutscher Geschichte finden sich zahlreiche Archivschätze rund um die Frankfurter Buchmesse u.a. Autoren-Porträts, Impressionen vom Messegeschehen sowie Denkwürdiges und Kurioses.Geschäftsführer Andreas Genz sieht das einzigartige dpa-Archiv als fotografischen Schatz: "Im physischen Archiv der dpa Picture-Alliance finden sich zahlreiche noch nicht digitalisierte Schätze, die wir gerne gemeinsam mit unseren Kunden heben. Diese sind herzlich eingeladen, uns in Frankfurt zu besuchen, um sich einen Überblick über unser Archiv zu verschaffen."Über picture allianceDie dpa Picture-Alliance GmbH ist als 100%iges Tochterunternehmen der dpa Deutsche Presse-Agentur auf dem Gebiet der Bildproduktion, -Dokumentation und -Vermarktung eine der führenden Bildagenturen in Deutschland. Unterwww.picture-alliance.com betreibt sie ein Contentportal mit aktuell 150 Mio. Bildern, Grafiken und Illustrationen. Durch die Zusammenarbeit mit über 300 Partneragenturen weltweit bietet sie eine breite Abdeckung aller wichtigen Themenbereiche - von Nachrichten, Politik, Sport, Wirtschaft über Kunst, Historie, Natur und Reise bis hin zu Entertainment und Stock. Die picture alliance ist darüber hinaus Medienpartner und offizielle Fotoagentur der Stiftung Deutsche Sporthilfe, sowie offizieller Fotopartner des Deutschen Olympischen Sportbundes (DOSB) und des Deutschen Behindertensportverbandes (DBS).Pressekontakt:dpa Picture-Alliance GmbHMarketingTelefon: +49 69 2716 - 34276E-Mail: marketing@picture-alliance.comOriginal-Content von: dpa Picture-Alliance GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/60900/5626899