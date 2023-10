DJ Habeck: Wir brauchen Künstliche Intelligenz aus Europa

BERLIN (Dow Jones)--Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) hat für eine aktive Rolle Europas in der Entwicklung der Künstlichen Intelligenz (KI) plädiert. So soll eine gute Entwicklung sichergestellt werden. "Wir brauchen Künstliche Intelligenz aus Europa, die unsere Werte, unsere Kultur, unsere Sprachenvielfalt widerspiegelt und so Vertrauen und Akzeptanz schafft. Eine 'KI made in Europe' kann zu einem Wettbewerbsvorteil werden, Alltag und Arbeitsleben erleichtern und bereichern", sagte Habeck. Ziel müsse daher sein, KI nicht nur zu nutzen, sondern sie zu beherrschen und erfolgreich auf den Markt zu bringen.

"Dafür muss die Politik den passenden Rahmen setzen und Wissenschaft und Unternehmen müssen ihn mit Innovations- und Tatkraft füllen", sagte Habeck. Am Abend will Habeck mit der Professorin für Ethik in der Informationstechnologie, Judith Simon, und dem Gründer und Vorstandsvorsitzenden des KI-Unternehmens Aleph Alpha, Jonas Andrulis, im Wirtschaftsministerium über die Frage reden, wie gute Künstliche Intelligenz gelingen könne. Die Diskussion findet im Rahmen der Reihe "Gespräche zur Transformation" statt, mit der die Herausforderungen der sozial-ökologischen Transformation beleuchtet werden sollen.

