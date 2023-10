Ismaning (ots) -69 Prozent der Deutschen sind mit ihrem Lächeln zufrieden - das ist das Ergebnis einer repräsentativen Umfrage des Meinungsforschungsinstituts YouGov im Auftrag des Live-Commerce Experten HSE. Und für ein strahlendes Auftreten sind schöne, gepflegte Zähne ein Muss - davon ist auch Dr. Kristina Worseg überzeugt. Ihr Leitsatz: "Ein strahlendes Lächeln kann die Welt verändern." Am 5. Dezember 2023 launcht die renommierte Zahnmedizinerin zusammen mit HSE die Doctor Brand "Dr. Kristina Worseg" für hochwertige Zahn- und Mundpflege.Die Umfrageergebnisse überraschen: In Bezug auf ihr Lächeln sind die befragten Personen im Alter zwischen 25 und 34 Jahren mit knapp drei Vierteln (74 Prozent) am zufriedensten, wohingegen es unter den Befragten im Alter von 18-24 Jahren nur 65 Prozent sind. Auch regional betrachtet finden sich einige Unterschiede: Während in den Bundesländern Bremen (79 Prozent) und Sachsen-Anhalt (78 Prozent) die Menschen am zufriedensten mit ihren Zähnen sind, zeigen die Befragten in Niedersachsen und Schleswig-Holstein (je 60 Prozent) die geringste Zufriedenheit.Obwohl den Deutschen ihre Zähne wichtig sind, wählen sie häufig noch die Zahnpflege "von der Stange": Die meisten Befragten gaben an, ausschließlich Zahnbürste (85 Prozent) und Zahnpasta (86 Prozent) zu verwenden. Knapp die Hälfte (46 Prozent) verwendet eine Mundspülung, während 38 Prozent einmal wöchentlich oder häufiger Zahnseide verwenden. Interdentalbürste (25 Prozent) und Zungenreiniger (14 Prozent) sind noch unbeliebter. 57 Prozent der Befragten achten beim Kauf ihrer Zahnpflegeprodukte auf deren Anwendungsgebiete, wie beispielsweise Kariesprophylaxe, Zahnfleischschutz und das Entfernen von Verfärbungen. Dabei liegen Frauen mit 62 Prozent deutlich vor den Männern (51 Prozent)."Die Umfrageergebnisse zeigen zum einen, wie wichtig den Deutschen ihre Zähne und ihre Ausstrahlung sind", so Sandra Rehm, Vorsitzende der Geschäftsführung von HSE. "Zum anderen wird deutlich, dass vielen nicht bewusst ist, dass eine gute Mundhygiene zuhause die Basis dafür ist. Hier möchten wir mit Dr. Kristina Worseg eine Lücke schließen."Mit mehr als zehn Jahren Erfahrung in der ästhetischen Zahnheilkunde und oralen Chirurgie kennt Dr. Kristina Worseg die Bedürfnisse der Patient:innen und ihrer Zähne genau. Neben ihrer Tätigkeit als Zahnmedizinern ist sie seit vielen Jahren an der Entwicklung von Zahnpflegeprodukten beteiligt. Diese fundierte Expertise macht ihr exklusives Produktsortiment so wirkungsvoll.Ganzheitliche und einzigartige Pflege - so individuell wie die Bedürfnisse der Kund:innenDer Launch der Marke "Dr. Kristina Worseg" umfasst zwölf Premium Zahnpflegeprodukte, die auf unterschiedliche zahnmedizinische Bedürfnisse abgestimmt und in die vier Produktsäulen Prävention, Zahnfleischprobleme, Zahnempfindlichkeit und Aufhellung eingeteilt sind. Ob Kariesschutz, empfindliches Zahnfleisch oder weiße Zähne ohne Bleaching - mit leistungsstarken und verträglichen Zahncremes, Mundspülungen, Zahnfleischseren und Lippenpflegeprodukten bieten die Kategorien für jede Herausforderung eine passende Lösung. Dr. Kristina Worseg entwickelt alle Spezialprodukte und deren Formulierungen auf Basis ihrer langjährigen Expertise und den zahnmedizinischen Bedürfnissen selbst. Ihr Ziel: Zahnfleisch, Zähne und Lippen optimal zu pflegen - für einen gesunden Mundraum und ein strahlend schönes Lächeln. Die Wirkung der Produkte ist durch Studien nachgewiesen und frei von bedenklichen Inhaltsstoffen wie Parabenen, Silikonen, Mikroplastik oder Palmöl. Alle Produkte werden in Deutschland hergestellt. Das Launchsortiment ist ab dem 5. Dezember 2023 exklusiv bei HSE erhältlich.Über HSEHSE ist ein führender Anbieter in Europa im Bereich Live Commerce. Ob über einen der drei TV-Sender, den Onlineshop, die prämierte HSE App oder über die neue Social-Commerce App HSE HELLO - die Kund:innen entscheiden, wann und wo sie bei HSE shoppen. HSE steht für die unterhaltsamste Form des Shoppings und begeistert 1,7 Millionen aktive Kund:innen, die das kuratierte Produktsortiment von 17.000 Artikeln aus den Bereichen Fashion, Schmuck, Beauty, Wellness, Haushalt sowie Home & Living schätzen.Das Unternehmen erreicht über drei TV-Sender (HSE, HSE Extra und HSE Trend) rund 45 Millionen Haushalte in Deutschland, Österreich und der Schweiz.Im Geschäftsjahr 2022 erwirtschaftete die HSE Group einen Umsatz von 788 Millionen Euro. 1200 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, davon allein 900 in Deutschland, sorgen für ein ebenso unterhaltsames wie kundenorientiertes Kauferlebnis. Hinzu kommen rund 2250 externe Arbeitsplätze bei Logistik- und Call Center-Partnern. Für die herausragende Servicequalität wurde HSE mehrfach ausgezeichnet. Das Unternehmen befindet sich seit 2012 mehrheitlich im Besitz der Investmentgesellschaft Providence Equity Partners. 