Mannheim (ots) -INTER-Kunden mit einer privaten Krankheitskostenvollversicherung können sich freuen: Auch für das Jahr 2022 gibt es eine Beitragsrückerstattung von bis zu drei Monatsbeiträgen. Für das Geschäftsjahr 2022 zahlt die INTER Beitragsrückerstattungen von über 26,7 Millionen Euro an rund 36.400 Personen, die im vergangenen Jahr keine Leistungen in Anspruch genommen haben. Die überaus hohe Finanzkraft der INTER mit der höchsten Nettoverzinsung der Kapitalanlagen im Markt von 4,37 Prozent im Jahr 2022 unterstützt dabei, die Beitragsrückerstattungen zu leisten.Voraussetzungen für die Beitragsrückerstattung sind u. a.:- die Krankheitskostenvollversicherung hat während des gesamten Kalenderjahres 2022 bestanden- im abgelaufenen Kalenderjahr wurden keine Leistungen in Anspruch genommen- der Vertrag muss bis zum 1. Juli 2023 in ungekündigter Form bestanden habenÜber diese Voraussetzungen sowie die Höhe der zu erwartenden Beitragsrückerstattung werden alle INTER-Kunden mit einer entsprechenden Versicherung zu Beginn eines Kalenderjahres informiert. Die Beitragsrückerstattung ist für die INTER ein wesentliches Qualitätsmerkmal der Krankheitskostenvollversicherung.So honoriert die INTER die Eigenverantwortung für kostenbewusstes Verhalten: Es lohnt sich, die Rechnungen für das Kalenderjahr zu sammeln und erst dann einzureichen, wenn absehbar ist, dass die Rechnungssumme über der zu erwartenden Beitragsrückerstattung liegt und geringfügige Rechnungsbeträge vorab selbst zu begleichen.Gute Neuigkeiten: Die Zahlung einer Beitragsrückerstattung ist auchfür Leistungsfreiheit im Jahr 2023 bereits beschlossen.Über die INTERIndividuelle Lösungen auf Top-Niveau - dafür steht die INTER Versicherungsgruppe seit über 100 Jahren. Neben der Geschäftsausrichtung auf Privatkunden und das mittelständische Gewerbe ist die INTER aus Tradition Handwerkern und Ärzten eng verbunden. Als solider und verlässlicher Partner bietet die INTER ihren Kunden mit Versicherungs- und Vorsorgeprodukten ein hohes Maß an finanzieller Sicherheit und legt seit jeher besonderen Wert auf Service und Qualität. Auch das Thema Nachhaltigkeit spielt deshalb bei der INTER eine zentrale Rolle. Insgesamt arbeiten über 1.600 Menschen für die INTER, davon rund 1.000 am Unternehmenssitz im kurpfälzischen Mannheim.