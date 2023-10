Bei der Entwicklung von Bitcoin und Co. gilt es den langen Atem zu haben und mit Geduld auf den Meilenstein der Kryptposzene - der Zulassung eines oder mehrere Bitcoin Spot ETFs zu warten. Die US-Börsenaufsicht hat noch nicht grünes Licht für die Anträge gegeben - aus Sicht der Experten aber nur eine Frage der Zeit. Was sich in der Zwischenzeit getan hat, welcher korrupte Krimi sich hinter den Kulissen abzuspielen scheint und wie Sie sich bei Bitcoin und Co aufstellen können, erfahren Sie in diesem Interview mit Oliver Michel, Tokentus. Hinweis auf InteressenkonflikteDer Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: tokentus.