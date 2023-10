gettex und die Börse München reagieren auf das Interesse von Anleger:innen nach Zinsprodukten - der Handel laufe nunmehr täglich bis 22 Uhr. So handeln alle von der Baader Bank betreuten Anleihen ab sofort bis 22 Uhr. Somit können auf gettex 8.500 Anleihen in Euro-Währung und 6.100 Anleihen in 22 weiteren Währungen von US-Dollar über britische Pfund bis zu Japanischen Yen bis 22 Uhr gehandelt werden. ...

