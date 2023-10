© Foto: Julia Cebella - dpa



BioNTech hat Abschreibungen von bis zu 900 Millionen Euro angekündigt, nach der Gewinn- und Umsatzwarnung von Partner Pfizer am Wochenende. Die Aktie sackte über neun Prozent ab. Was dahinter steckt.Der deutsche Biotechkonzern gehe derzeit davon aus, dass "das Unternehmen voraussichtlich im dritten Quartal 2023 die Auswirkungen der Vorratsabschreibungen und anderen Belastungen von Pfizer im Zusammenhang mit Comirnaty in Höhe von bis zu 0,9 Milliarden Euro erfassen wird, was BioNTechs Hälfte des Bruttogewinnanteils aus der Vereinbarung mit Pfizer entspricht", gab BioNTech in einer Mitteilung am Montag bekannt. Die Aktien des Impfstoffherstellers, der auch Krebstherapien entwickelt, fielen in …