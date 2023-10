In der Spitze konnte die Teamviewer-Aktie im laufenden Jahr bereits fast 50 Prozent zulegen, nach dem jüngsten Rücksetzer sind es noch immer rund 30 Prozent. Bleibt der Spezialist für Fernwartungssoftware auf dem eingeschlagenen Wachstumskurs, dürfte die Aktie ihre Aufwärtsbewegung auch im Schlussquartal 2023 weiter fortsetzen. Der aktivistische Fonds Petrus Advisers hat im November 2022 dem Vernehmen nach in einem Brief an das Teamviewer-Management unter anderem die schwache Gewinnentwicklung, ...

