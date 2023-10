Die meistgehandelten Produkte: Beim DAX weiter uneins. Gold-Calls gefragt.

Der DAX® hat heute morgen leicht Punkte verloren. Der Index kratze zwischenzeitlich an der 15.100-Punkte-Marke, hat sich aber zu einer Seitwärtsbewegung stabilisiert. Aufgrund der drohenden Gewalteskalation im Nahen Osten scheint für die Anleger Vorsicht das Gebot der Stunde zu sein. Auch schwache Vorgaben aus China ließen keine Kauflane aufkommen.

Die US-Regierung plant Beschränkungen für den Export von KI-Chips zu verschärfen. Die Nvidia-Aktie fiel im Handel auf 426 Euro. Weiterhin ein Profiteur der angespannten Sicherheitslage ist Rheinmetall. Anleger fragen weiterhin den Rüstungshersteller nach und der Aktienkurs stieg auf 275 Euro. Auch zwei Faktor-Long-Produkte zu Rheinmetall zählen zu den meistgehandelten Produkten.

Anbei finden Sie äquivalente Produkte zu den aktuell beliebtesten Hebelprodukten an der European Warrant Exchange. Die EUWAX ist ein Handelsplatz an dem Aktien, Anleihen, Fonds und derivate Finanzprodukte gehandelt werden. Im folgendem sehen Sie die beliebtesten Titel gemessen am gehandelten Volumen.

Die beliebtesten Titel

Knock-Out-Optionsscheine



Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basiswertpreis Knock-Out-Barriere Hebel Letzter Bewertungstag DAX ® Call HC2WD2 5,67 15144,55 Punkte 14636,569953 Punkte 26,74 Open End DAX ® Put HR6V4J 21,39 15144,55 Punkte 17302,612731 Punkte 7,10 Open End DAX ® Call HC1RFH 8,30 15144,55 Punkte 14363,532414 Punkte 18,31 Open End S&P 500 ® Put HC9LA2 1,51 4333,26 Punkte 4485,991695 Punkte 27,34 Open End DAX ® Call HC2XN2 3,69 15144,55 Punkte 14821,205925 Punkte 41,58 Open End

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 16.10.2023; 10:45 Uhr;

Optionsscheine

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basiswertpreis Basiswert Strike Hebel Letzter Bewertungstag Gold Call HC0UW1 6,29 1912,90 USD 1900,00 USD 29,05 15.12.2023 DAX ® Put HC0XSD 3,23 15180,37 Punkte 15000 Punkte 47,08 12.12.2023 DAX ® Call HC0XPQ 7,27 15180,37 Punkte 14800 Punkte 20,97 12.12.2023 DAX ® Call HC0XPG 13,89 15180,37 Punkte 14000 Punkte 10,96 12.12.2023 Nvidia Corp. Call HC6WTR 10,65 449,97 USD 385,00 USD 4,01 19.06.2024

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 16.10.2023; 10:55Uhr;

Faktor-Optionsscheine

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basiswertpreis Reset Barriere Faktor Letzter Bewertungstag DAX ® Long HC07KP 19,43 15174,61 Punkte 14436,449319 Punkte 10 Open End DAX ® Short HC7FDC 22,91 15174,61 Punkte 15492,104503 Punkte -25 Open End DAX ® Short HC7FDJ 49,54 15174,61 Punkte 15693,406301 Punkte -15 Open End Rheinmetall AG Long HC15Z9 28,63 274,50 EUR 201,988346 EUR 3 Open End Rheinmetall AG Long HC9S9L 7,83 274,50 EUR 261,210273 EUR 10 Open End

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 16.10.2023; 11:05 Uhr

