HOLZDORF (dpa-AFX) - Die Bundeswehr ist nach den Worten von Verteidigungsminister Boris Pistorius bereit für weitere Passagierflüge aus Israel nach Deutschland. "Wir sind in der Nähe der Region bereits mit zwei Flugzeugen unterwegs, warten auf das, was passiert und sind jederzeit in der Lage, noch Menschen rauszuholen", sagte der SPD-Politiker am Montag auf dem Fliegerhorst Holzdorf, wo er sich über Vorbereitungen für den Ausbau der Raketenabwehr in Deutschland informierte.

Auf eine Frage hin reagierte er auf Kritik an der Bundesregierung, Heimflüge für Deutsche aus dem Krisengebiet seien zu langsam oder zu kompliziert angelaufen. Die Luftwaffe sei sehr schnell bereit gewesen, sagte Pistorius.

"Wir haben nicht zu kommentieren, was in anderen Häusern geschehen oder entschieden worden ist. Wir sind gewissermaßen das Taxiunternehmen, wenn ich das mal so salopp formulieren darf und standen jederzeit bereit und haben dann getan, was zu tun war, als wir dazu aufgefordert wurden", sagte er. "Ich kann nicht erkennen - Stand heute - dass Menschen, die raus wollten, nicht rausgekommen sind. Und ich glaube, darauf kommt es letztlich an."/cn/DP/ngu