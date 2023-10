NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Flatexdegiro auf "Buy" mit einem Kursziel von 13 Euro belassen. Der Online-Broker dürfte am 17. Oktober für das dritte Quartal eine moderate Umsatzsteigerung berichten und dies dank etwas besserer Handelsaktivitäten als im Vorquartal, schrieb Analyst Martin Comtesse in einer am Montag vorliegenden Studie. Auch die Profitabilität sollte sich ein wenig verbessert haben. Zudem sei er nun wegen des anhaltenden Rückenwinds von der Zinsseite optimistischer für 2024./gl/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 15.10.2023 / 15:30 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.10.2023 / 15:30 / ET





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE000FTG1111

