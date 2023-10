Baden-Baden (ots) -Zur Anerkennung und Förderung nachhaltiger Literatur hat Media Control erstmalig den "Media Control Nachhaltigkeits-Buch-Award 2023" ermittelt. Dieser Preis wurde ins Leben gerufen, um die herausragende Arbeit von Verlagen und Autoren im Bereich der Nachhaltigkeit zu würdigen.Die Verlage hatten die Möglichkeit ihre Bücher zum Thema Nachhaltigkeit einzureichen. Media Control erhielt eine Vielzahl von Einsendungen, die sich alle dem wichtigen Thema der Nachhaltigkeit und der umweltfreundlichen Produktion von Büchern widmen. Die Ermittlung basiert auf vordefinierten Nachhaltigkeitskriterien und den täglich gemeldeten Händlerverkaufszahlen. Der Gewinner des Nachhaltigkeits-Buch-Award 2023 ist:"Eat it! Die Menschheit ernähren und dabei die Welt retten"Dieses Nachhaltigkeits-Buch wurde von Dirk Steffens und Marlene Göring verfasst und im Penguin Verlag veröffentlicht."Wir freuen uns mit dem Media Control Nachhaltigkeits-Buch-Award das große Engagement der Buchbranche gebührend zu würdigen. Mit dem zum ersten Mal verliehenen Award 2023 wird das Buch ausgezeichnet, das zusammen mit den festgelegten Nachhaltigkeitskriterien und den MC Verkaufszahlen die höchste Position erreicht hat. Unser Glückwunsch geht an das Buch "Eat it!" von den Autoren Dirk Steffens und Marlene Göring vom Penguin Verlag." Ulrike Altig, Geschäftsführerin von Media Control.Barbara Scheuer, Leitung Gesamtherstellung/Umweltbeauftragte PRHVG: "'Eat it' von Dirk Steffens und Marlene Göring erkundet die global agierende Nahrungsindustrie und nimmt uns mit auf eine Reise rund um den Planeten und zu uns selbst. Denn auch unsere alltäglichen Entscheidungen wirken sich auf die weltweiten Öko-Systeme aus. Deshalb war es uns ein besonderes Anliegen, dieses Buch nach dem derzeit höchsten Umweltstandard - dem Cradle2Cradle Verfahren - zu produzieren. Wir freuen uns sehr über diese Auszeichnung".Media Control gratuliert dem Penguin Verlag sowie den Autoren herzlich zu dieser besonderen Auszeichnung. Der Award betont die Bedeutung und den Einfluss nachhaltiger Literatur und ermutigt sowohl Verlage als auch Autoren, sich weiterhin für die Förderung von Nachhaltigkeit und Umweltschutz einzusetzen.Pressekontakt:Ulrike Altig+49 (0) 7221 / 309-0u.altig@media-control.deOriginal-Content von: media control GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/59327/5627199