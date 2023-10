© Foto: ArtBackground - AdobeStock



Eine Untersuchung von HQ Trust zeigt, welche Faktor-Indizes in der Vergangenheit besser als der MSCI World Index abgeschnitten haben. Besonders der Quality Index performt im Bullenmarkt überdurchschnittlich.Wem das ETF-Investment mit einem marktbreiten Index wie dem MSCI World nicht reicht, der kann sein Portfolio mit dem sogenannten faktorbasierten Investieren erweitern. Die wichtigsten sechs Faktoren sind Growth, Minimum Volatility, Momentum, Quality, Small Caps und Value. Der Analyst Pascal Kielkopf vom Family-Office HQ Trust hat untersucht, welche Faktoren in den vergangenen zehn Jahren in welchen Marktphasen am besten abgeschnitten haben, und sie mit dem MSCI World-Index verglichen. …