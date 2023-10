NEW YORK/LONDON (dpa-AFX) - Die Kurse von US-Staatsanleihen sind am Montag im frühen Handel gesunken. Der Terminkontrakt für zehnjährige Anleihen (T-Note-Future) fiel um 0,25 Prozent auf 107,45 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Anleihen stieg im Gegenzug auf 4,68 Prozent.

Marktbeobachter verwiesen auf jüngste Bemühungen der USA und anderer Staaten, die Eskalation im Krieg zwischen der islamistischen Hamas und Israel einzudämmen. Da es zu Beginn der Woche zunächst zu keiner weiteren Eskalation kam, waren sichere Anlagen wie US-Staatspapiere im frühen Handel etwas weniger gefragt.

Vor dem Hintergrund der geopolitischen Risiken rückten Konjunkturdaten in den Hintergrund. Zu Handelsbeginn wurde bekannt, dass sich die Stimmung in Industriebetrieben im US-Bundesstaat New York im Oktober eingetrübt hat. Der Stimmungsindikator war zwar nicht so stark wie erwartet gesunken, signalisiert aber eine Abschwächung der wirtschaftlichen Aktivität./jkr/bgf/stw