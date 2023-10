Nasdaq Stockholm AB: Delisting of warrants issued by Morgan Stanley & Co. International plc (41/23)

As from October 16, 2023, the following warrants issued by Morgan Stanley & Co. International plc will be delisted upon request from the issuer. Short Name: ISIN: MINI S SONO AVA 12 GB00BQRB9K02 MINI S NOTE AVA 2 GB00BQRCGF71 BEAR CO2 X10 AVA 27 GB00BNV3LX83 TURBO L TESLA AVA 45 GB00BKZZPK49 MINI S JM AVA 029 GB00BNV1F636 BEAR SEB X3 AVA 1 GB00BKZZBP16 MINI L GUNGHO AVA 1 GB00BL04YF18 BEAR WTI X10 AVA 21 GB00BQR98S55 MINI S US30Y AVA 15 GB00BKZYQP36 BULL SNM X3 AVA 2 GB00BNTVFQ51 BULL SQUARE X5 AVA 6 GB00BQR7ZQ67 BULL SNM X2 AVA 2 GB00BQRKHX60 BEAR WTI X15 AVA 21 GB00BQRK7H00 MINI S UNITY AVA 12 GB00BQRK4V39 MINI S OTLY AVA 17 GB00BQRL4K55 MINI S TOM AVA 12 GB00BQR8MZ78 MINI S FTCH AVA 11 GB00BQRKZ093 MINI L KAFFE AVA 33 GB00BL01NR77 MINI S SBBB AVA 15 GB00BNTS1028 BULL VIMIAN X5 AVA 1 GB00BNV50D71 MINI S VIMIAN AVA 7 GB00BQRCJ250 BULL SNM X3 AVA 3 GB00BQRCDM34 The last day of trading will be October 16, 2023. For further information concerning this exchange notice please contact Issuer surveillance, telephone +46 8 405 72 80 or iss@nasdaq.com.