DJ MÄRKTE USA/Zaghafte Erholung - Pfizer und Biontech unter Druck

NEW YORK (Dow Jones)--Die US-Börsen dürften zum Start in die neue Woche eine kleine Gegenbewegung auf die jüngsten Verluste verzeichnen. Die Futures auf die großen Aktienindizes deuten eine gut behauptete Eröffnung an. Die Ungewissheit um den weiteren Fortgang des Kriegs im Nahen Osten und den Verlauf der gerade beginnenden Bilanzsaison verhindern aber eine deutlichere Erholung, wie Händler sagen. Weiter steigende Anleiherenditen befeuern derweil Zinserhöhungsängste, die zusätzliche Nahrung erhalten von Inflationssorgen, ausgelöst durch den kräftig gestiegenen Ölpreis.

Aufgrund der vielen Unwägbarkeiten gingen Anleger lieber auf Nummer sicher, kommentiert Richard Hunter, Leiter des Bereichs Märkte bei Interactive Investor. Und Susannah Streeter, Leiterin des Bereichs Geld und Märkte bei Hargreaves Lansdown, bezeichnet den Krieg zwischen Israel und der Hamas als einen "weiteren geopolitischen Bruch", der zusammen mit dem Krieg in der Ukraine und den andauernden Spannungen zwischen den USA und China das Wachstum der Weltwirtschaft beeinträchtigen könnte. So habe auch die Warnung des CEO von JP Morgan, Jamie Dimon, dass die Welt möglicherweise vor einer der gefährlichsten Zeiten seit Jahrzehnten stehe, die starken Zahlen der Bank am Freitag überschattet, merkt Streeter an.

An Konjunkturdaten wurde am Montag nur der Empire State Manufacturing Index veröffentlicht. Er erreichte im Oktober einen Stand von minus 4,6 und fiel damit nicht ganz so schlecht aus wie Volkswirte mit minus 6 im Konsens erwartet hatten. Im September war ein Indexstand von plus 1,9 verzeichnet worden.

Die Bilanzsaison legt zu Wochenbeginn noch eine kleine Pause ein. Erst am Dienstag veröffentlichen mit der Bank of America, Goldman Sachs und BNY Mellon weitere große US-Banken Geschäftszahlen. Aus dem Technologiesektor folgen am Mittwoch die Schwergewichte Tesla und Netflix.

Gewinnwarnung belastet Pfizer

Am Montag stehen Pfizer mit der Gewinnwarnung des Pharmakonzerns vom späten Freitag im Blick. Pfizer muss unter anderem Abschreibungen auf Lagerbestände des Corona-Impfstoffs Comirnaty vornehmen, weil die Nachfrage geringer war als erwartet. Die Aktie verliert vorbörslich 1,3 Prozent. Der Kurs des Impfstoffpartners Biontech sackt um 5,5 Prozent ab; das Unternehmen muss voraussichtlich Abschreibungen bis zur gleichen Höhe wie Pfizer vornehmen. Dazu hat HSBC die Biontech-Aktie auf "Hold" von "Buy" abgestuft und das Kursziel gesenkt. Die Aktien des Wettbewerbers Novavax (-3,4%) werden in Sippenhaft genommen.

Positiv reagiert die Albemarle-Aktie (+2,4%) darauf, dass der Lithium-Konzern seine 4,16 Milliarden US-Dollar schwere Offerte für die australische Liontown zurückgezogen hat. Albemarle begründete den Verzicht damit, dass das Unternehmen Hancock Prospecting der australischen Milliardärin Gina Rinehart vergangene Woche bekannt gegeben hatte, einen Anteil von 19,9 Prozent an Liontown erworben zu haben.

Lululemon (+6,1%) profitieren von der bevorstehenden Aufnahme in den S&P-500. Sie ersetzen dort die Aktien von Activision Blizzard, die infolge der Übernahme durch Microsoft den Index verlassen.

Am Anleihemarkt ziehen die Renditen weiter an. Der Dollar gibt dagegen leicht nach; der Dollarindex sinkt um 0,2 Prozent. Anleger sähen nicht mehr viel Aufwertungspotenzial für den Greenback, heißt es dazu von Unicredit. Der Markt sei skeptisch, was eine mögliche Zinserhöhung der US-Notenbank im Dezember angehe, so die Analysten.

Die steigenden Anleiherenditen drücken den Goldpreis. Am Ölmarkt treten die Preise nach dem jüngst kräftigen Anstieg dagegen mehr oder weniger auf der Stelle. Furcht vor einem Übergreifen des Kriegs zwischen Israel und der Hamas auf andere Länder der Region und eine daraus resultierende Angebotsverknappung hatte die Ölpreise am Freitag steil nach oben getrieben.

=== US-Anleihen Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 5,06 +1,3 5,05 63,8 5 Jahre 4,67 +2,5 4,64 66,9 7 Jahre 4,71 +5,6 4,65 73,6 10 Jahre 4,69 +6,2 4,62 80,7 30 Jahre 4,85 +8,1 4,76 87,6 DEVISEN zuletzt +/- % Mo, 8:05 Uhr Fr, 17:20 % YTD EUR/USD 1,0536 +0,1% 1,0529 1,0503 -1,6% EUR/JPY 157,45 +0,1% 157,42 157,16 +12,2% EUR/CHF 0,9495 +0,1% 0,9498 0,9499 -4,1% EUR/GBP 0,8656 -0,1% 0,8656 0,8651 -2,2% USD/JPY 149,44 -0,0% 149,50 149,63 +14,0% GBP/USD 1,2172 +0,2% 1,2165 1,2141 +0,6% USD/CNH (Offshore) 7,3127 +0,0% 7,3133 7,3098 +5,6% Bitcoin BTC/USD 27.807,35 +2,3% 27.957,97 26.758,54 +67,5% ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 88,24 87,69 +0,6% +0,55 +13,4% Brent/ICE 91,30 90,89 +0,5% +0,41 +11,7% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.920,11 1.933,06 -0,7% -12,95 +5,3% Silber (Spot) 22,62 22,73 -0,5% -0,11 -5,6% Platin (Spot) 884,46 884,13 +0,0% +0,34 -17,2% Kupfer-Future 3,59 3,57 +0,5% +0,02 -5,8% YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags ===

October 16, 2023 08:47 ET (12:47 GMT)

