Berlin (ots) -Am zweiten Tag des World Health Summit 2023 standen Themen wie eine gesündere Zukunft für Frauen und Mädchen in den ärmsten Ländern der Welt, Pandemievorsorge, 75 Jahre WHO und Geschlechtergerechtigkeit in der Gesundheitsforschung im Fokus.Beim Global Financing Pledging Event am Nachmittag, einer hochrangigen Geberveranstaltung, sagte Svenja Schulze, Bundesministerin für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung: "Frauenrechte sind Menschenrechte." Mädchen und Frauen machten die Hälfte der Weltbevölkerung aus: "Nur gesunde Mädchen, die in der Lage sind, Entscheidungen über ihren eigenen Körper zu treffen, können zu gebildeten und selbstbestimmten Frauen heranwachsen, die die gleichen Rechte, Ressourcen und Vertretungen genießen wie Männer."Die Global Financing Facility Partnership hat sich zum Ziel gesetzt, mehr als 250 Millionen Frauen, Kinder und Jugendliche in den ärmsten Ländern der Welt eine gesündere Zukunft zu sichern.Um das 75. Jubiläum der Weltgesundheitsorganisation WHO ging es in der Keynote Session am Morgen. Die Gesundheit von Milliarden Menschen sei durch Konflikte, Luftverschmutzung, die Klimakrise sowie durch aggressiv vermarktete, gesundheitsschädliche Produkte bedroht, sagte der Generaldirektor der WHO, Tedros Adhanom Ghebreyesus: "All diese Herausforderungen zeigen, warum die Welt heute mehr denn je eine starke WHO braucht." Die WHO stehe vor ihren eigenen Herausforderungen, so Tedros weiter: "Die Erwartungen der Welt an die WHO sind erheblich gestiegen, nicht aber unsere Ressourcen."Pandemievorsorge stand am Vormittag im Mittelpunkt. "Bei der Pandemievorsorge ignorieren wir oft den Viehbestand", sagte Christian Drosten, Direktor des Instituts für Virologie der Charité. Es sei bekannt, dass Viren, die die Atemwege befallen, von Wildtieren über Nutztiere auf den Menschen übertragen würden. "Wir ignorieren dies bei der Politikgestaltung. Wir müssen eine Überwachung der Tierbestände einführen", so Drosten.Für eine bessere Finanzierung sprach sich Joy Phumaphi, Co-Vorsitzende des Global Monitoring Boards aus: "Es muss eine Plattform geschaffen werden, die die Gesundheit von Mensch und Tier verbindet. Dies erfordert viele Ressourcen und ist nicht einfach zu bewerkstelligen."Geschlechtergerechtigkeit war Thema bei der Vorstellung der Equity 2030 Alliance, einer neuen globalen Partnerschaft für gerechte und frauenorientierte Forschung und Innovation. "Frauen leben in einer Welt, die nicht für sie geschaffen wurde", sagte United Nations Population Fund (UNFPA) Exekutivdirektorin Natalia Kanem. "Lassen Sie uns die Welt gemeinsam neu gestalten. Wir können uns zusammen für mehr Gerechtigkeit in der Designphase einsetzen, sei es in Technologie, Medizin, Wissenschaft oder Finanzen. Die positiven Auswirkungen werden wir über Generationen sehen."Eines der Schwerpunktthemen am dritten und letzten Tag des WHS 2023, Dienstag, 17. Oktober: Der Klimawandel und seine Auswirkungen auf die Gesundheit. Sprecher:innen unter anderem:- María Neira, Director, Department of Environment, Climate Change and Health, World Health Organization (WHO) (9:00, 11:00)- Zakia Khattabi, Minister of Climate, Environment, Sustainable Development and Green Deal, Belgium (9:00, 14:00)- Eckart von Hirschhausen, Physician, Science Journalist, Founder of Healthy Planet - Healthy People Foundation (9:00)- Diane Thomson, Senior Director Global Vaccines Public Affairs, Pfizer (9:00)- Garth Graham, Head, YouTube Health (11:00)- Catharina Boehme, Assistant Director-General External Relations and Governance, World Health Organization (WHO) (11:00, 16:00)- Peter Sands, Executive Director, The Global Fund to Fight AIDS, Tuberculosis and Malaria (11:00, 12:45, 14:00)- Victor J. Dzau, President, National Academy of Medicine (NAM) (11:00)- Alan Dangour, Director of Climate and Health, Wellcome Trust (11:00)- Steffi Lemke, Federal Minister for the Environment, Nature Conservation, Nuclear Safety and Consumer Protection, Germany (11:00)- Ngashi Ngongo, Chief of Staff, Africa Centres for Disease Control and Prevention (Africa CDC) (12:45, 14:00)- Amie Heap, Director Global Citizenship and Sustainability, Abbott (14:00)- Khumbize Kandodo Chiponda, Minister of Health, Malawi (9:00, 12:45, 14:00)- Elhadj As Sy, Chair of the Board, Kofi Annan Foundation (14:00)Mehr zu Sprecher:innen (https://www.worldhealthsummit.org/summit/speakers.html) und Programm (https://www.conference.worldhealthsummit.org/Program/WHS2023)Bitte beachten Sie auch folgende Termine am Dienstag, den 17. 12:45 Uhr: Launch of the Community Health Delivery Partnership: Vorstellung einer Initiative für für Ernährungssicherheit und Gesundheitsversorgung für hilfsbedürftige Kinder und ihre Familien
Mehr Info:
https://www.conference.worldhealthsummit.org/Program/Session/WHS2023/PD-21a
16:00 Uhr: WHS 2023 Abschlussveranstaltung - G7/G20 Measures to Enhance Global Health Equity and Security: Outlook Session
Hier werden unter anderem die zentralen Ergebnisse aus drei Tagen World Health Summit präsentiert. Der World Health Summit ist die weltweit führende internationale Konferenz zu globaler Gesundheit. Der WHS 2023 steht erneut unter der Schirmherrschaft von Bundeskanzler Olaf Scholz, Frankreichs Präsident Emmanuel Macron und WHO-Generaldirektor Tedros Adhanom Ghebreyesus. Ziele des WHS sind, innovative Lösungen zur Verbesserung der globalen Gesundheit zu entwickeln, Austausch zu fördern, globale Gesundheit als zentrales politisches Thema zu implementieren, sowie die globale Gesundheitsdebatte im Sinne der UN-Ziele für nachhaltige Entwicklung (SDGs) voranzutreiben. Präsident des World Health Summit ist Prof. Dr. Axel R. Pries, Internationaler Jahrespräsident 2023 ist Prof. Dr. Adnan Hyder, George Washington University, USA.
World Health Summit 2023
15.-17. Oktober
JW Marriott Hotel Berlin
Stauffenbergstraße 26
10785 Berlin, Germany & Digital
www.worldhealthsummit.org 