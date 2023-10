Rivoli, Italien (ots/PRNewswire) -Easyrain gibt die Partnerschaft mit Marellibekannt, einem globalen Automobilzulieferer, der mit uns zusammenarbeiten wird, um unsere Technologien zu industrialisieren: AIS (Aquaplaning Intelligent Solution), das erste System zur Wiedererlangung der Fahrzeugtraktion auf nasser Fahrbahn, auch bei Aquaplaning, und DAI (Digital Aquaplaning Information), eine Plattform mit virtuellen Sensoren zur Erkennung von Straßenbedingungen und zur Kalibrierung von ADAS.Die Vereinbarung mit Marelli stellt einen bedeutenden Meilenstein im Industrieplan von 2023-2030 dar. Dieser Plan hat die Markteinführung von AIS und DAI zum Ziel, was für Ende 2025 bzw. Mitte 2027 geplant ist.Marelli wird sich auf die Industrialisierung der Entwicklung des AIS-Systems (Proto-B) konzentrieren. Es soll den potenziellen Verlust eines Rades verhindern und befindet sich derzeit in der Entwicklung. Beim Lösen der Radmuttern können Mikrovibrationen auftreten, wodurch sich die Mutter lockert. DAI erkennt solche Situationen und warnt das Fahrzeug.Giovanni Blandina, Gründer und CEO von Easyrain: Unser Ziel ist die Entwicklung der Proto-B-Version des AIS-Systems. Ich zweifle nicht an den technischen Fähigkeiten von Marelli, um ein außergewöhnliches Produkt in Bezug auf Leistung, Leichtgewicht und Kosteneffizienz zu schaffen.Mit einem renommierten Partner wie Marelli an unserer Seite kann Easyrain heute zweifellos weiter in die Zukunft blicken und selbstbewusst seinen Platz am Tisch der Autohersteller einnehmen.Francesco Miticocchio, Vize-Präsident in Strategic Planning, Technology and Innovation von Marelli: Das AIS-system passt perfekt zu einer der strategischen Säulen von Marelli: Fahrzeugdynamik. Sicherheit, Komfort, Agilität und Energiemanagement sind neue Fahrzeugdynamik-Merkmale, welche die traditionellen Merkmale Beschleunigung und Geschwindigkeit ergänzen. Das AIS-System ist ein wichtiges Sicherheitselement und wir freuen uns, es in Partnerschaft mit Easyrain auf den Markt bringen zu können.www.easyrain.itInformationen zu EasyrainEasyrain ist ein innovatives Startup-Unternehmen, das 2013 von Giovanni Blandina gegründet wurde. Es hat sich zum Ziel gesetzt, die Zahl der Verkehrstoten zu verringern und Leben zu retten, wenn die Bodenhaftung nachlässt, und damit einen entscheidenden Beitrag zur Erreichung des europäischen Ziels zu leisten, bis 2050 keine Verkehrstoten mehr zu haben. Um diese Ziele zu erreichen, entwickelt Easyrain ein ganzes Ökosystem, das drei verschiedene Bereiche umfasst: den Hardware-Bereich, der aus AIS besteht, den Softwarebereich, der aus DAI besteht, und den Cloud-Bereich, der aus ERC besteht. Die Erfindungen und Fähigkeiten von Easyrain haben zahlreiche Auszeichnungen mit sich gebracht, darunter die renommierte CLEPA (European Association of Automotive Suppliers)-Auszeichnung für KMU im Bereich der Straßenverkehrssicherheit.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2248009/Easyrain.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/easyrain-eine-partnerschaft-mit-marelli-fur-moderne-automobilsicherheit-301957549.htmlPressekontakt:Meneghini & Associati Inventia,dirosa@meneghinieassociati.it,(+39) 347 1010498,Cinzia Di RosaOriginal-Content von: Easyrain, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/172247/5627394